Aydın’da 137 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Aydın’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 137 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Edinilen bilgiye göre, “İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 11 Ocak 2020 17 Ocak 2021 tarihleri arasında 116 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyette 137 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 2 şüpheli tutuklanırken, 4 şüpheliye Adli Kontrol Tedbiri uygulandı. 1 Şahsa S.S.Ç olarak işlem yapıldı. Emniyet ve Jandarma birimlerince bu zaman diliminde 135,13 gram Esrar, 259,26 gram Metamfetamin, 7,58 gram Sentetik Kannabinoid, 2 gram Kubar Esrar, 38 adet Sentetik Ecza, 4,11 gram Eroin, 8 adet Ectasy, 21,56 Toz Plaka Esrar ele geçirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.