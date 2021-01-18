Aydın’da 1 yılda 45 bin olay aydınlatıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın’da 1 yılda 45 bin olay aydınlatıldı

İHA

Aydın’da 1 yılda 45 bin olay aydınlatıldı

Aydın’da huzur ve güven ortamının sağlanması adına son 1 yılda gerçekleştirilen operasyonlarda 45 bin 586 olay aydınlatılırken, 884 kayıp müracaatı yapıldı.
Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklama ile emniyet ve jandarmanın Yıl Sonu Değerlendirme Raporu yayımlandı. Paylaşılan verilere göre Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca 2020 yılı içerisinde il genelinde toplamda 51 bin 482 olay meydana geldi. Olayların 45 bin 586’sı aydınlatılarak yüzde 88,5 oranında başarı sağlandı.
Şahıslara karşı işlenen suçlarda 20 bin 186 olay meydana gelirken, bu olayların 19 bin 315’i aydınlatılarak yüzde 96 oranında başarı elde edildi. Malvarlığına karşı işlenen suçlarda 11 bin 603 olay meydana gelirken bunların 6 bin 913’ü aydınlatılarak yüzde 60 başarı sağlandı. İcra edilen yol kontrol ve arama faaliyetleri ve uygulamaları kapsamında 183 bin 317 araç ile 968 bin 464 şahsın sorgulaması yapılırken, GBT sorgularında arandığı tespit edilen 8 bin 469 şahıs yakalandı. 2020 yılı içinde il genelinde yapılan 406 kayıp çocuk müracaatı sonrasında 394 kayıp çocuk bulundu. Yine il genelinde yapılan müracaat sonrasında 478 kayıp yetişkinden 437’si bulundu.
Konu ile ilgili Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada “Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin devamlılığını sağlamada, istihbarata dayalı, teknolojik imkânlardan azami düzeyde istifade etmek suretiyle, ilgili makamlarla koordineli ve uyum içerisinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarılı olma azim ve kararlılığındadır” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nazilli’de cinsel saldırı ve hırsızlık suçlusu yakalandı
YEREL HABERLER Nazilli’de cinsel saldırı ve hırsızlık suçlusu ...
Sobadan sızan gazla zehirlenen baba ve oğul, tedaviye alındı
YEREL HABERLER Sobadan sızan gazla zehirlenen baba ve oğul, tedaviye ...
Bakan Selçuk, AK Parti Kongresi için Aydın'da (2)
YEREL HABERLER Bakan Selçuk, AK Parti Kongresi için Aydın'da (2)
Aydın’da 137 şüpheli hakkında işlem yapıldı
YEREL HABERLER Aydın’da 137 şüpheli hakkında işlem yapıldı
AK Parti Sözcüsü Çelik: “2021’e maalesef vesayet çağrıları ile giriyoruz” AK Parti Aydın 7. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi
YEREL HABERLER AK Parti Sözcüsü Çelik: “2021’e maalesef vesayet ...
ADÜ Öğretim Üyesi Erdağ’ın kitabı yayınlandı
YEREL HABERLER ADÜ Öğretim Üyesi Erdağ’ın kitabı yayınlandı
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden küçük üreticiye yem desteği
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden küçük üreticiye yem ...
Kuşadası’nda kar sürprizi Turistik ilçeye 6 yıl aradan sonra kar yağdı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda kar sürprizi Turistik ilçeye 6 yıl ...
Kuşadası'na 6 yıl sonra kar yağdı-YENİDEN
YEREL HABERLER Kuşadası'na 6 yıl sonra kar yağdı-YENİDEN
Kuşadası'na 6 yıl sonra kar yağdı
YEREL HABERLER Kuşadası'na 6 yıl sonra kar yağdı
Bakan Selçuk, AK Parti Kongresi için Aydın'da
YEREL HABERLER Bakan Selçuk, AK Parti Kongresi için Aydın'da
Nazilli-Beydağ yolu ulaşıma kapatıldı Jandarma zincirsiz araçların geçişine müsaade etmiyor
YEREL HABERLER Nazilli-Beydağ yolu ulaşıma kapatıldı Jandarma ...
Söke Ticaret Odası ve Söke Ticaret Borsası’ndan ihtiyaç sahibi öğrencilere bilgisayar desteği
YEREL HABERLER Söke Ticaret Odası ve Söke Ticaret Borsası’ndan ...
Bakan Selçuk’tan Vali Aksoy’a ziyaret
YEREL HABERLER Bakan Selçuk’tan Vali Aksoy’a ziyaret
Aydınlıların kar sevinci Beyaz örtüyü görenler, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dağlara akın etti
YEREL HABERLER Aydınlıların kar sevinci Beyaz örtüyü görenler, ...
Başkan Atabay'dan Didimli miniklere sürpriz
YEREL HABERLER Başkan Atabay'dan Didimli miniklere sürpriz
Karacasu’da proje ve tanıtım atağı
YEREL HABERLER Karacasu’da proje ve tanıtım atağı
Kaymakam Soley aile ziyaretlerine yeniden başladı
YEREL HABERLER Kaymakam Soley aile ziyaretlerine yeniden başladı
Karacasu'da sokak canları unutulmadı
YEREL HABERLER Karacasu'da sokak canları unutulmadı
ADÜ Eğitim Fakültesi 2020 Yılı Performans Toplantısı gerçekleşti
YEREL HABERLER ADÜ Eğitim Fakültesi 2020 Yılı Performans Toplantısı ...
Kongre öncesi Karaçancı’dan açıklama: Adaylığımı geri çektim
YEREL HABERLER Kongre öncesi Karaçancı’dan açıklama: Adaylığımı geri ...
Nazilli Belediyespor'a genç takviye
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor'a genç takviye
Kuşadası’nda şüphe üzerine durdurulan araçtan ruhsatsız silah ve mermi çıktı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda şüphe üzerine durdurulan araçtan ...
Sokağa çıkma kısıtlamasında kahvehane bodrumunda kumara ceza kesildi
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasında kahvehane bodrumunda ...