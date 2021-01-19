Vali Aksoy’dan, kolluk kuvvetlerine teşekkür “Son 1 yılda büyük başarı sağlandı”

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca 2020 yılında gerçekleştirilen operasyonlarda büyük bir başarı sağlandığını ifade eden Vali Hüseyin Aksoy, “Jandarma ve polisimiz 7 gün 24 saat görev ifa etmektedirler” dedi.

Aydın genelinde 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilen huzur ve güven operasyonları verileri açıklandı. Aydın Valiliği tarafından açıklanan verilere göre son 1 yılda 51 bin 482 olay meydana gelirken, olayların 45 bin 586’sı aydınlatıldı. Konu ile ilgili yaptığı açıklama ile kolluk kuvvetlerine teşekkür eden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, “İlimizde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ile huzur ve güven ortamının devamlılığının sağlanması kapsamında kesintisiz olarak 7 gün 24 saat görev ifa etmektedirler. Birimlerimizin yoğun çalışmaları neticesi asayiş hizmetleri kapsamında 2020 yılı içerisinde il genelinde meydana gelen toplam 51 bin 482 olayın 45 bin 586’sı aydınlatılarak büyük başarı sağlanmıştır. Bu başarının yakalanmasında görev alan başta İl Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanı olmak üzere operasyonlarda, icra edilen faaliyet ve uygulamalarda görev alarak fedakârca hizmet veren personelimize teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışmalarında üstün başarılar diliyorum” dedi.



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