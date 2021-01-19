Nazilli’de uyuşturucu operasyonu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri başarılı operasyonlarına devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, Nazilli'de polis uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit ettiğini uzun süredir takip ettiği 2 şahsı başarılı operasyonla kıskıvrak yakaladı. Şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yaptığı aramada satışa hazır hale getirilmiş, 34 gram metamfetamin maddesi, 10 gr esrar maddesi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, tüfeklere ait 5 adet kartuş ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1300 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.U ve M.A isimli şahıslar çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.