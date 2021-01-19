Kick boks tutkusu kar altında antrenman yaptırdı Aydınlı kick boksçular salonda değil, karda çalıştı

Aydınlı kick boksçular salonda değil, eksi beş derece havada, kar yağışı altında antrenman yaparak formda kalmaya çalıştı.

Tüm Türkiye’de etkili olan soğuk ve yağışlı havadan Aydın da nasibini aldı. Yüksek rakımlı yerler kar yağışı ile birlikte beyaz örtü ile kaplandı. Aydınlı kick boksçular da tutkuları olan sporlarını eksi beş derecede gerçekleştirdi. Kick boks sporu ile uğraşan bir grup Aydınlı sporcu, Köşk Çatma mevkiinde özel olarak oluşturulan çalışma alanında, zaman zaman kar yağışı altında yaptıkları antrenman ile form tutmaya çalıştı. Soğuk ve kar yağışlı havanın kendilerine engel olmadığını ifade eden kick boksçular, aksine bu havada spor yapmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Çok sevdiği bir sporu yaptığını ifade eden Serhat Sarıtaş, “Sporun, yeri zamanı ve vakti yok. Korona dolayısıyla salonlarda çalışamasak da, kendimize böyle bir alan yaptık, Mürsel hocamla birlikte çok iyi antrenmanlar yapıyoruz. Aslında herkes buralara çıkabilir, Aydın’da kar yok diyorlar ama göründüğü gibi yağıyor. Gayet güzel ve temiz bir havamız var” dedi.

2011 yılında arkadaş çevresi nedeniyle kick boks sporu ile tanıştığını belirten Mürsel Orhan ise, "Bu sporla kendimi buldum, tanıdım. Sevdiğim işi yapıyorum şu an. Aydın’da bir spor salonunda antrenörlük yapıyorum, öğrencilerim var. Kar kış benim için fark etmiyor. Hedeflerim ve ideallerim için bunu yapmak zorundayım. Yani bu benim tutkum, tutkuların tarifi yok. Aşığım ben işime. Doğa da bize eşlik ettiği için şanslıyız. Rakım yüksek bu atmosferi yaşamak istedik. Karda da bunu denemek istedik. Onun için burayı tercih ettik. Antrenmanımız çok iyi geçti. Tabi hava soğuk biraz ama ısındık, soğuğu unuttuk" diye konuştu.

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