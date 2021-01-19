Başkan Güler, Çiftlik Mahallesi'ndeki ulaşım sorununu çözdü

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler’in Devlet Su İşleri (DSİ) yetkilileriyle yapmış olduğu temaslar sonrası ÇiftlikKöşk Çayı üzerine yeni bir köprü inşa ediliyor.

Çiftlik Mahallesi sakinleri, Ilgınlık mevkiinde bulunan ÇiftlikKöşk Çayı yüzünden arazilerine ulaşımda uzun yıllardır güçlük çekiyorlardı. Bölgede yağan yağmurlarla suların yükselmesi ulaşımı olumsuz etkiliyor, sonrasında oluşan çamurdan araçlar geçemeyecek hale geliyordu. Durumdan olumsuz etkilenen ve yaklaşık 30 yıldır bu soruna çözüm arayan mahalleli konuyu Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler’e aktardı. Mahallelinin talebi üzerine hemen harekete geçtiklerini ve çözüm için gerekli adımları attıklarını ifade eden Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, “Köşk Belediyesi olarak, Köşk’lü hemşerilerimizin talep ve beklentilerine yerinde çözümler buluyoruz. Bu kapsamda vatandaşlarımızın ulaşım sorunu önceliklerimiz arasında. Çiftlik mahallesi, Ilgınlık mevkiinde bulunan Çiftlik Köşk çayı üzerindeki bağlantı da vatandaşlarımız uzun yıllardır tarla ve bahçelerine ulaşımda büyük sıkıntı yaşıyorlarmış ve konuyu bize aktardılar. Bizde ivedilikle konuyla ilgili yerinde incelememizi yaptıktan sonra, ön çalışmalarımızı tamamladık ve konuyu Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüze aktardık. Süreç olumlu sonuçlandı, proje yatırım kapsamına alındı. En kısa zamanda ihale sürecini tamamlayarak, ulaşımı kolaylaştıracak köprü inşaatına başlıyoruz. Köşk’te gönül Belediyeciliğinin en güzel örneğini sergilemek ve İlçemizi daha yaşanabilir bir yer yapmak için çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Desteklerinden dolayı başta AK Parti Aydın Milletvekillerimiz başta olmak üzere, Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız’a ve DSİ 21. Bölge Müdürü Göktuğ İlter’e şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum" dedi.



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