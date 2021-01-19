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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası Belediyesi evsiz vatandaşları otellere yerleştirdi

İHA

Kuşadası Belediyesi evsiz vatandaşları otellere yerleştirdi

Kar yağışı ve soğuk havadan etkilenen evsiz vatandaşların imdadına Kuşadası Belediyesi ekipleri yetişti. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Zabıta ekipleri, evsiz ve kimsesizlere yardım eli uzattı. Başkan Ömer Günel, “Belediye olarak hiçbir vatandaşımızın mağduriyet yaşamasına izin vermeyeceğiz” dedi.
Kuşadası'nda etkili olan kar yağışı ve soğuk hava en çok sokakta yaşayan vatandaşları etkiledi. Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Zabıta ekipleri, sokakta yaşayan kimsesiz vatandaşlar için seferber oldu. Belediye ekipleri, kentin farklı noktalarında yaptıkları çalışmalarla soğuktan donmak üzere olan evsiz, kimsesiz ve sokakta yaşayan vatandaşların imdadına yetişti. Duyarlı vatandaşların Kuşadası Belediyesi İletişim Merkezi olan 444 71 14 nolu telefona bıraktıkları ihbarları da değerlendiren ekipler yaşlı, genç birçok vatandaşı soğuktan donmaktan kurtardı.
Kuşadası Belediyesi, zor durumda olan evsiz vatandaşların gerekli ihtiyaçlarını giderdikten sonra, kış dönemini geçirmeleri için anlaşmalı otellere yerleştirdi. Diğer yandan sosyal belediyecilik anlayışıyla Kuşadası Belediyesi, 2020 yılında 210 evsize, 2021 yılının ilk ayında ise 15 evsize şefkat elini uzattı. Ayrıca, çalışmak için Kuşadası’na gelen ve sonrasında ekonomik nedenlerle memleketlerine dönemeyen vatandaşlara da yardım etti. Belediyeye başvuran çok sayıda vatandaşın otobüs biletlerini alarak memleketlerine gitmelerine yardımcı oldu.
“ Her zaman vatandaşın yanındayız “
İhtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanında olduklarını belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Sosyal belediyecilik anlayışıyla her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Ötekileştirmeden Kuşadası’nda yaşayan insanlara sahip çıkacağız. Halkımız şunu unutmasın ki, sıkıntıları, tasaları ne olursa olsun Kuşadası Belediyesi her zaman yanlarında olacaktır.”

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