Kuşadası’nda kuaförde çıkan yangın paniğe yol açtı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir iş merkezinde bulunan kuaförde çıkan yangın kısa süreli paniğe yol açtı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İnönü Bulvarı Lozan Meydanı’nda bulunan iş merkezinin ikinci katındaki kuaförde elektrik kontağından yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, zamanında müdahale ederek, yangının büyümesini ve çevredeki işyerlerine sıçramasını önledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan ve söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. İşyerinde çalışanların kısa süreli panik yaşadığı yangınla ilgili polis ve itfaiye ekipleri inceleme başlattı.



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