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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Halk Ege Et’in 15. Şubesi Nazilli’de açıldı

İHA

Halk Ege Et’in 15. Şubesi Nazilli’de açıldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 2014 yılında kurulan Halk Ege Et’in Nazilli’de ikinci, Aydın’da da 15'inci şubesi Nazilli’de hizmete açıldı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi Halk Ege Et; bölgenin yerli, kaliteli, güvenilir, hijyenik ve ekonomik etini, siz değerli vatandaşlarımızla buluşturmaya devam ediyor. Zafer Mahallesi, Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde hizmete açılan Halk Ege Et’in Genel Müdürü Mustafa İsmet Müren, yaptığı bilgilendirmede, “2014 yılından bu yana kendisini sürekli yenileyen Halk Ege Et, günlük kesim en iyi etle ve en iyi fiyatla halkımızla buluşturuyoruz. Bunun yanısıra kadın kooperatiflerimizin el emeği olan doğal ürünleri de halkımızla buluşturuyoruz” dedi.
Son günlerde Halk Ege Et ile ilgili spekülasyonlara da cevap veren Müren; “Buranın taşlanması değil taçlandırılması lazım. Çünkü Halk Ege Et, bölgedeki hayvan varlığının artmasında ve halkımızın temiz, sağlıklı, ekonomik et ve süt ürünleri tüketmesinde emniyet supabı görevi de görmektedir” dedi.
Nazilli Belediye Başkan yardımcısı Mert Öreroğlu konuşmasında Halk Ege Et’in sosyal belediyecilikte en önemli örneklerden bir tanesi olduğunu ifade ederek, “Ülkemizde tarımcılık, özellikle hayvancılık büyük sıkıntılardan geçiyor. Halk Ege Et, alım politikaları ile Aydın bölgesinde çiftçinin çok büyük destekçisi oldu. Doğru etin, hijyen etin en uygun koşullarda en ekonomik şekilde halka sunulmasında büyük önem taşıyor. Nazilli’deki ikinci şubenin perşem be pazarı ve şehrin merkezinde açılması halkımızın ulaşımı açısından da ayrıca çok önemli. Hem üreticinin desteklenmesi noktasında hem de halkımızın günlük taze et başta olmak üzere birçok yöresel ürün ve taze süte kolaylıkla ulaşabileceği merkezi noktalardan alabilmesini sağlayan, fiyatları ile de halkımıza destek olan tesisleri kazandıran başta Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu olmak üzere Halk Ege Et Genel Müdürümüze ve emeği geçenlere Nazilli halkı adına çok teşekkür ediyorum” dedi.
Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Halk Ege Et’in Nazilli’deki ikinci şubesinin hizmete açıldığı ilk saatlerde şubeyi ziyaret etti. Yetkililerle ve alışveriş yapan vatandaşlarla konuşan Başkan Özcan, alışverişini de buradan yaptı. Kadın kooperatifleri tarafından üretilen ürünlerden ve Halk Ege Et’in tesislerinde kesimleri yapılan etlerden satın alan Başkan Özcan, “Sosyal Belediyecilik noktasında Nazilli halkına bu değerli hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu Hanımefendiye ve değerli çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir tesis ve işletme olmuş. Bunlar yapıldıkça halkımız daha iyi hizmetleri almaya devam edecektir. Bu tür sosyal tesisler umarım herkese örnek olur. Ekonomik, taze, ürün çeşidi açısından zengin ve kaliteli hizmet anlayışıyla açılan Halk Ege Et için sosyal belediyecilik ile ilgili tüm Türkiye’ye örnek olan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Özlem Çerçioğlu’na ve emeği geçen tüm belediye personelimize Nazilli halkı adına teşekkür ederiz” dedi.

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