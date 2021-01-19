Aydın'da huzurevleri ve yaşlı bakımevlerinde aşı uygulaması başladı

Tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Aydın'da da Korona virüs ile mücadele kapsamında huzurevleri ve yaşlı bakımevlerinde aşı uygulaması bugün itibari ile başladı.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, huzurevlerinde ve yaşlı bakım evlerinde Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın talimatı ile Covid19 aşılamasının başladığı belirtildi. Aynı anda 90 yaş üzeri vatandaşların aşılanması için gereken hazırlıkların yapıldığını ifade eden Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, "Büyüklerimizi evlerinde kendi istekleri doğrultusunda sağlık kuruluşlarımızda aşılanmaları için il müdürlüğümüzce oluşturulan operasyon merkezinde görevli personellerimiz tarafından aranacak ve randevu oluşturularak aşılamaları yapılacaktır. 90 yaş üstü büyüklerimizin aşılanması esnasında aynı hanede bulunan 80 yaş üstü hane halkı da ziyarette aşılanacaktır. Tıbbi ekiplerimiz evde yapılacak aşı sonrası büyüklerimizi bir süre takip edeceklerdir. Bakanlığımız ve Bilim Kurulu Covid19 rehberi doğrultusunda oluşturulan öncelik sıralamasına göre tüm vatandaşların aşılanması tüm hızıyla devam ettirilecektir" dedi.



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