Beline streç filmle sarılı uyuşturucuyla yakalandı

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Eşber OKAYER / KUŞADASI (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde polisin takibe alıp durdurduğu otomobilde bulunan 2 kişiden biri olan S.C. adlı kadının üst aramasında, beline streç filmle sarılı 1 kilo 195 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alındıktan sonra adliye sevk edilen 2 şüpheli, mahkemece tutuklandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Manisa plakalı bir otomobil ile ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarını aldı. Hemen harekete geçen ekipler, tespit edilen otomobili takibe aldı. Otomobil, bu sabah Akdeniz kontrol noktasında durduruldu. Araçta bulunan S.C. adlı kadın ile İ.M.T.'nin üzeri narkotik köpeği 'Arthur'un yardımıyla arandı. Aramada S.C.'nin beline streç filmle sarılı 1 kilo 195 gram metamfetamin ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER

2021-01-19 16:49:59



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