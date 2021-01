Araç sahiplerine kış aylarında 'antifriz' uyarısı

Aydın'da sıfırın altına düşen hava sıcaklıkları sürücülere zor anlar yaşatıyor. Araçlarını soğuk havalara karşı korumak isteyen vatandaşlar araç bakım servislerinin yolunu tuttu. Araç bakım servisi işletmecisi Salih Aydın kış aylarında antifrizin önemine dikkat çekerek, "Her kış antifrizin mutlaka değişmesi gerekiyor" dedi.



Türkiye'deki 23 milyon üzerinde trafiğe kayıtlı araç sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Oldukça önemli olan araç bakımları kış aylarının gelmesi ile birlikte daha da büyük önem kazanıyor. Havaların sıfır derecenin altına düştüğü Aydın'da da araç sahipleri zaman zaman zor anlar yaşıyor. Bugün sabah saatlerinde Efeler ilçesindeki araçların camları buz tutarken, sürücüler camdaki buzu ılık suyla çözdürerek yola çıkabildi. Dondurucu soğuğa karşı araçlarını korumak isteyen vatandaşlar araç bakım servislerinde uzun kuyruklar oluşturdu.



"Kışlık bakımda antifriz önemli"



Araçların bakımlarının zamanında yapılmasının aracın motor ömrünü uzatacağını ifade eden araç bakım servisi işletmecisi Salih Aydın, "Araçların periyodik bakımlarının yanı sıra mevsimsel bakımları da oldukça önemlidir. Yaz ayları ve kış ayları gelmeden otomobiller mutlaka bakıma alınmalı ve işinin ehli ustalar tarafından gerekli kontrolleri sağlanmalıdır. Bakımı yapılan araç rahatlar, zamanında yapılmayan araç ise sahibine binlerce liraya mal olabilir. Kış ayları öncesi araçların antifriz, filtre ve yağ değişimlerinin yapılması gerekiyor. Antifriz özellikle kış aylarında oldukça önemlidir. Sürücüler bir kez koydukları antifrizin 23 sene gideceğini düşünüyorlar. Ancak böyle bir şey söz konusu değil. Her kış bunun değiştirilmesi gerekiyor. Yazın buharlaşmadan dolayı araçlarda su eksilmesi oluyor ve üzerine su ekleniyor. Bu da antifrizin derecesini düşürüyor. Derecesi düşen antifriz daha çabuk donuyor. Araç sahipleri her kış mutlaka antifriz değişimi yaptırmalı. Kışın motor sıvısının donmasını önler, otomobiller soğuk havalarda daha rahat çalışır" dedi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.