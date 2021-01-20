Aydın Devlet Hastanesi'nde yeni başhekim Türkkan göreve başladı

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Aydın Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine Uzm. Dr. Mustafa Onur Türkkan atandı.

Aydın Devlet Hastanesi Başhekimliği görevini 2 yıldır vekaleten yürüten Op. Dr. Kamil Kayahan'ın yerine, Uzm. Dr. Mustafa Onur Türkkan atandı. Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı olan Türkkan yeni görevine başlarken, Kayahan başhekim yardımcılığı görevini sürdürecek.



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