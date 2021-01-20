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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın'da kaçakçılığa karşı yüzde 95'lik başarı sağlandı

İHA

Aydın'da kaçakçılığa karşı yüzde 95'lik başarı sağlandı

Aydın ili genelinde kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 2020 yılında yüzde 95'lik başarı elde edildi. Meydana gelen 690 olaydan, 657'si aydınlatıldı.
Aydın'da güvenlik güçlerinin kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelesi sürüyor. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanlarında il genelinde meydana gelen 690 olayın 657’si aydınlatılarak yüzde 95,2 başarı sağlandı. Olaylara karışan 2 bin 588 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılarak 932 şahıs yakalandı. 84 şahıs ise tutuklanmıştır. Bu olaylarda toplam 31 bin 612 litre kaçak alkol, 35 bin 263 paket kaçak sigara ve 538 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

"Emniyet ve jandarma göz açtırmıyor"
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında il genelinde meydana gelen 511 olayın 486’sı aydınlatılarak yüzde 95 başarı sağlandı. Olaylara karışan 727 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılarak, 658 şahıs yakalandı. 46 şahıs ise tutuklandı. Bu olaylarda toplam 20 bin 961 litre kaçak alkol, 35 bin 263 paket kaçak sigara ve 538 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında ise il genelinde meydana gelen 179 olayın 171’i aydınlatılarak yüzde 96'lık başarı sağlandı. Olaylara karışan bin 861 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılarak, 274 şahıs yakalandı. 38 şahıs ise tutuklandı. Bu olaylarda toplam 10 bin 651 litre kaçak alkol ele geçirildi.

"Vali Aksoy'dan teşekkür"
Olayların aydınlatılmasında emeği geçen güvenlik güçlerine teşekkür eden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, "İlimizde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ile huzur ve güven ortamının devamlılığının sağlanması kapsamında kesintisiz olarak 7 gün 24 saat görev ifa etmektedirler. Birimlerimizin yoğun çalışmaları neticesi Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 2020 yılı içerisinde il genelinde meydana gelen toplam 690 olayın 657’si aydınlatılmıştır. Bu hizmetlerin gerçekleştirilmesinde görev alan başta İl Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanı olmak üzere operasyonlarda, icra edilen faaliyet ve uygulamalarda görev alarak fedakarca hizmet veren personelimize teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışmalarında üstün başarılar diliyorum. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin devamlılığını sağlamada, istihbarata dayalı, teknolojik imkânlardan azami düzeyde istifade etmek suretiyle, ilgili makamlarla koordineli ve uyum içerisinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarılı olma azim ve kararlılığındadır" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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