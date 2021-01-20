Sobadan zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, İstiklal Mahallesi 1706 sokak üzerinde bulunan bir evde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2'si çocuk 4 kişi bir anda rahatsızlanarak 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri aile bireylerine ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan 4 kişinin sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendiği iddia edilirken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.



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