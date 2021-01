Başkan Kaplan, “Üreten kadınlarımız hanelerine gelir sağlayacak”

Koçarlı Belediyesi üretici kadınlara destek olmak amacıyla Üretici Kadın Kooperatifi kuruyor. Kurulacak olan kooperatif ile birlikte ilçede el işinden, yöresel ürünlere kadar kadın eli değen her şey kooperatif bünyesinde, kadın girişimcilerin hanelerine gelir olarak kazandırılacak.

Kooperatif kuruluş aşaması ile ilgili ilk toplantı Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan Başkanlığı’nda İlçe Tarım Müdürü Mehmet Örnek Koçarlı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yusuf Nas Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Yakup Ezber ve Kadın girişimcilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Koçarlı Belediyesi öncülüğünde Koçarlı Tarım İlçe Müdürlüğü, Koçarlı Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde hayata geçirilecek olan proje kapsamında, Koçarlı ilçesinde el emeği göz nuru üretim yapan tüm kadınlar kooperatife katılım sağlayabilecek. Üretilen ürünler ETicaret üzerinden satışa sunularak İlçenin Ulusal anlamda tanıtımına da katkı sağlayacak.

Kaplan “Kadın üreticimizin yanındayız”

Her platform da kadının güç kazanması bulunduğu toplumun gelişmesine ve üretimin artmasına katkı sağladığını ifade eden Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan “ Kadınlarımızın elinin değdiği her şey bereketlenir ve her şey güzelleşir. Başımızın tacı kadınlarımızı ilçemiz içerisinde kurulan bir kooperatifte bir çatı altında topluyoruz. Üreten girişimci kadınlarımız el işinden yöresel lezzetlerimize kadar ürettikleri her şeyi kooperatifimiz çatısı altında satışını gerçekleştirecek ve bu şekilde hem hanelerine gelir sağlayacaklar hem de İlimiz ve ilçemizin eşsiz görsel ürünlerini ve lezzetlerini ulusal platformlarda tanıtımını sağlayacaklar. İlçemizde Kooperatifimize katılım sağlamak isteyen tüm kadınlarımıza kapımız açıktır” dedi.

