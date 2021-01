Başkan Güler, Engelsiz Yaşam Merkezi’nin müjdesini verdi

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler Köşk, Baklaköy Mahallesi'nde yapılması planlanan Engelsiz Yaşam Merkezi’nin ihale sürecinin başladığını duyurdu.



Geçtiğimiz haftalarda Ankara’da bir dizi temas ve ziyarette bulunan Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’u ziyaret ederek, Baklaköy Mahallesi'nde yapmayı planladıkları 12 18 Yaş Engelsiz Yaşam Merkezi projesi hakkında görüştü. Başkan Güler, Ankara dönüşü yaptığı açıklamada projenin onaylandığını ve ihale sürecinin başladığını duyurdu. Hafta başında AK Parti Aydın İl Kongresi'ne katılmak üzere Aydın'a gelen ve Köşk’ü ziyaret eden Bakan Selçuk, Belediye Başkanı Güler ile birlikte Baklaköy Mahallesi'nde yapılacak olan '12 18 Yaş Engelsiz Yaşam Merkezi' proje alanında incelemelerde bulundu.



Köşk’te vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek ve daha kaliteli bir yaşam sunmak için çalıştıklarını vurgulayan Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler yaptığı açıklamada, “Köşk Belediyesi olarak tüm vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek, vatandaşlarımıza daha kaliteli bir tesis etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu kapsamda engelli kardeşlerimize yönelik Baklaköy Mahallemizde hayata geçirmeyi planladığımız, 12 18 Yaş Engelsiz Yaşam Merkezi projemizi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza sunduk. Şu an buradan projemizin onaylandığını ve ihale sürecinin başladığını müjdelemenin mutluluğunu yaşıyorum. 12 18 Yaş Engelsiz Yaşam Merkezi projesi ile engelli kardeşlerimize yönelik bakım, rehabilitasyon ve aile danışmanlığı hizmetleri sunulacak. Hedefimiz bu proje sayesinde engelli kardeşlerimizin eğitim, sosyal uyum ve beceri geliştirme alanlarındaki gelişimlerine katkı sağlamak ve onların yaşam standartlarını yükseltmek. Köşk Belediyesi olarak her zaman engelli vatandaşlarımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. El ele vererek gönül birliğiyle engelleri hep beraber aşacağız. Köşk’ümüze hizmet yolunda ve bu projenin hayata geçmesinde bizlerden desteklerini esirgemeyen ve her zaman yanımızda olan Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk’a, AK Parti Aydın Milletvekillerine şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. Köşkümüze şimdiden hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.



