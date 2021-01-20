Didim MYO’da Covid-19’un yatçılık turizmine etkileri konuşuldu

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Didim Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından düzenlenen söyleşi çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Yatçılık ve Marina İşletmeciliği dersi kapsamında gerçekleşen söyleşiye, IC Çeşme Marina Genel Müdürü Can Akaltan, Didim MYO Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Metin Polat, Öğr. Gör. Buse Arasıler ve öğrenciler katıldı. Söyleşide, sektör hakkında bilgiler veren Çeşme IC Marina Genel Müdürü Can Akaltan, covid19 salgınının yatçılık turizmine etkilerini anlattı.



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