Ege Denizi’nde 4.5 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi’nde 4.5 büyüklüğünde ki deprem panik oluşturdu.

Saat, 02.37’de merkez üssü Ege Denizi’nde ki deprem korku ve panik oluşturdu. AFAD’dan edinilen bilgiye göre, 6.91 Km derinliği olan deprem, 4.5 büyüklüğünde kaydedildi. Deprem, Aydın ve İzmir başta olmak üzere bir çok ilde hissedildi.



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