ADÜ Spor Bilimleri Fakültesi Performans Değerlendirme Toplantısı gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Performans Değerlendirme Toplantısı çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Spor Bilimleri Fakültesi ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu akademik ve idari personelinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda; 20192020 akademik ve idari performansları değerlendirilerek öğrenci alımı, doluluk oranları, milli öğrenciler, 20202021 eğitim öğretim yılı ve uzaktan eğitim konuları görüşüldü. Uzaktan eğitim süresince yaşanılan problemler ve çözüm yollarının görüşüldüğü toplantı, akademik performansın arttırılmasına yönelik öneriler ve 20202021 özel yetenek sınavları öğrenci alımları hakkında YÖK ve Spor Bilimleri Dekanlar toplantılarının değerlendirilmesiyle sona erdi.



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