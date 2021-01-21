Söke’de 2020 yılında 42 bin ton çöp toplandı Pandemi döneminde toplanan çöp miktarı arttı

Söke Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre 2020 yılında toplanan çöp miktarı 2019 yılına oranla artarken, pandemi döneminin verilerine bakıldığında bu sürecin de bu artışta etkili olduğu görüldü. Özellikle sokağa çıkma yasakları ile evde kalmalarla birlikte, okullar ve restoranların da kapanmasıyla çöp adeta yer değiştirirken; evsel atık toplama ve taşıma işlemlerinde artış dikkat çekici hale geldi.

Söke Belediyesi tarafından 2019 yılında toplam 41 bin 743 ton çöp toplandı. 2020 yılında ise bu rakam toplam 42 bin 93 ton olarak gerçekleşti. Pandeminin başladığı 2020 yılı Mart ayında 3 bin 694 ton evsel atık toplanırken, 2019 Mart ayında bu rakam 3 bin 369 ton olarak gerçekleşmişti. Yine pandemi nedeniyle sokağa çıkma yasaklarının yoğun olarak gerçekleştiği Nisan ve Mayıs aylarına bakıldığında; 2020 Nisan ayında 3 bin 305 ton çöp toplanırken, bu rakam 2019 yılında 3 bin 95 ton olarak gerçekleşmişti. 2019 ve 2020 yılları arasında Mart, Nisan ve Mayıs aylarının ortalamalarına bakıldığında aylık 221 tonluk artış olduğu gözlendi.

Evsel atıklardaki oranların artışı tedbirleri de beraberinde getirdi. Söke Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından çöp toplama araçlarının sefer sayıları arttırıldı. Aylık ortalamam 44 sefer artışı sağlandı. Bölgesel yoğunluğa göre çöp konteynırlarının sayısı arttırıldı; personel sayısı arttırılarak, çalışma koşulları iyileştirildi.

Atık yönetimi de titizlikle sürdürülürken, özellikle bitkisel atık yağda 2020 yılı, 2019’u ikiye katladı.

Söke Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bitkisel atık yağ, ambalaj, cam atık ve atık pil toplama çalışmalarını sürdürürken; çevre ve geri dönüşüme ciddi katkı sağlanıyor. Ev ve işyerlerinden toplanan bitkisel atık yağ toplamada 2020 yılı oranlarının 2019 yılına göre artış gösterdiği görüldü. 2019 yılında 5 bin 805 litre atık yağ toplanırken; 2020 yılında 10 bin 755 litre bitkisel atık yağ toplandı. 2020 yılında bin 24 ton ambalaj atığı, bin 126 ton cam atık toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı.



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