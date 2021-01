Türkiye 2 yılda 472 milyon dolarlık kuru incir ihraç etti Pandemi sürecinde, en çok kuru meyve yiyen ülkelerin başında Çin geldi

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs insanların sağlıklı gıdaya olan eğilimlerini de arttırdı. Tüm dünyada her geçen gün artan tüketici bilinci ve sağlıklı gıdaya olan talep kapsamında Türkiye de üretilen kuru meyvelere olan talebi de arttırdı. Türkiye son iki yılda 472 milyon dolarlık kuru incir ihraç etti.

Verilere göre; Türkiye geneli kuru meyve ve mamulleri ihracatı 2020 yılında 1,4 milyar dolara ulaştı. 477 bin 150 ton kuru meyve 162 ülkeye ihraç edildi. İhracatımızda Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD ön plana çıkarken Çin’e Türkiye geneli kuru meyve ve mamulleri ihracatı 2020 yılında yüzde 21 artarak 28 milyon dolara ulaştığı belirtildi.

2020 yılında kuru meyve ihracatında önde gelen pazar arasında; Almanya 202 milyon dolarla ilk sırada, Birleşik Krallık 188 milyon dolarla ikinci, 101 milyon dolarla İtalya üçüncü, 93 milyon dolarla Fransa dördüncü, 92 milyon dolarla ABD’nin ilk beşinci sırada yer aldığı belirtildi.

Ege’den 2020 yılında yapılan ihracatta ise ilk 5 ülke; 171 milyon dolarla Birleşik Krallık, 116 milyon dolarla Almanya, 73 milyon dolarla İtalya, 61 milyon dolarla Hollanda, 44 milyon dolarla ABD olarak açıklandı.

2020 yılı pandemi döneminde sağlıklı gıdanın önemi her kesim tarafından daha iyi anlaşılması ile sanal ticaretin de gelişmesi ile kuru meyvelerin sadece beslenmek amacıyla değil sağlık için tüketilmeye başlandığı belirtildi. Türkiye’nin son iki yılda 472 milyon dolarlık kuru incir ihracatı yaptığı ve ihracat rakamında her hangi bir düşüş yaşanmadığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.