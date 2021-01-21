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Kuşadası Belediyesi'nden evsizlere yardım eli

DHA

Kuşadası Belediyesi'nden evsizlere yardım eli


Eşber OKAYER / KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde kar yağışı ve soğuk havada sokakta kalan evsizlerin imdadına belediye ekipleri yetişti. Park, metruk bina ve camileri dolaşan zabıtalar, çok sayıda evsizi, kış dönemini geçirmeleri için otel ve yurtlara yerleştirdi.
Kuşadası'nda etkili olan soğuk havadan en çok sokakta yaşayanlar etkilendi. Hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü ilçede Kuşadası Belediyesi zabıta ekipleri harekete geçti. Ekipler, yaptıkları çalışmalarla evsizleri belirledi. Park, metruk bina ve camilerde yatmak zorunda kalanlar, belediye ekiplerince bulundukları yerden alınarak, anlaşmalı otel ve yurtlara yerleştirildi.
Kuşadası Belediyesi, 2020 yılında 210 evsize, 2021 yılının ilk ayında ise 15 evsize yardım eli uzattı.
İhtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanında olduklarını belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Kuşadası'nda yaşayan herkese elimizden geldiğince sahip çıkıyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER
2021-01-21 11:45:37

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