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Turizmciler her şeye rağmen yeni sezondan umutlu Turizmci Fahrettin Çiçek, “Kötü bir sezon olmayacak, bilinçli hazırlanıyoruz “

İHA

Turizmciler her şeye rağmen yeni sezondan umutlu Turizmci Fahrettin Çiçek, “Kötü bir sezon olmayacak, bilinçli hazırlanıyoruz “

Kuşadası Belediyesi Turizm Komisyonu Başkanı, Belediye Meclis Üyesi ve Turizmci Fahrettin Çiçek, 2021 turizm sezonunu değerlendirdi. 2020 turizm sezonunun salgın nedeniyle zorlu bir süreç yaşattığına dikkati çeken Çiçek, 2021 sezonunun kötü olmayacağını çünkü bilinçli bir hazırlık devresi geçirdiklerini söyledi.
Salgın nedeniyle tüm dünyada turizm sektörünün büyük sorunlar yaşadığına dikkati çeken Turizm Komisyonu Başkanı ve Turizmci Fahrettin Çiçek, geçen yıl yaşanan sıkıntıların bu yıl yaşanmaması için dünyadaki tüm konjektörü yakından takip ettiklerini ve her türlü önlemi almaya çalıştıklarını kaydetti. Salgın sürecinde dünya turizm sektöründe büyük bir değişim yaşandığını ve ülkelerin turizme bakışının önemli ölçüde değiştiğini belirten Çiçek, tüm önlemleri alarak bu değişen sürece ayak uydurmaya çalıştıklarını vurgulayarak, “ Zorlu geçen bir 2020 sezonundan sonra 2021 sezonunda temkinli bir iyimserlik içerisindeyiz. Açıkcası 2020 gibi çok kötü bir sezon olmayacaktır. Kesinlikle daha bilinçli bir hazırlık devresi geçiriyoruz bu anlamda dünyada ki bütün konjektörü de yakından takip ediyoruz. Özellikle kaynak pazarlarımızda aşılama süreçleri bizim için çok önemli, aşılama takvimleri çok önemli. Tur operatörlerimizle çok iyi bir iletişim ilişki içerisindeyiz, devamlı birbirimize veri aktarmaya çalışıyoruz. Bu içerisinde bulunduğumuz dönem erken rezervasyon dönemi yani yurt dışındaki misafirlerimizin Türkiye de diledikleri tesis de her türlü imkanlarla indirimli fiyatlarla tatil satın alabilecekleri dönemi yaşıyoruz. Bizim için de bugünlerde aldığımız rezervasyonlar seyahate aktif bir şekilde katılan grupların aşılarının geç bir tarih de denk geldiğini görüyoruz. Bu durum bizi biraz kaygılandırıyor. Dileriz bu süreç de hem aşı üretim kapasitelerinde artış yaşanır hem de biz bir destinasyon olarak başarılı bir aşılama süreci geçiririz ve sezona girerken daha gönül rahatlığıyla insanların seyahatlerinin sağlamaları seyahate katılmalarının önünde kaldırmış oluruz. Tüm ülke olarak hazırlıklarımızı tamamlayarak, 2021 sezonuna girmeyi ümit ediyoruz. Bu anlamda da herkes üzerine düşeni yerine getirmeye çalışıyor" dedi.
2020 yılında salgın öncesi çok iyi bir sezon ümidi yaşadıklarını ancak salgının ortaya çıkmasıyla rezervasyonların iptal olduğuna dikkati çeken Çiçek, “ Salgın nedeniyle iptal olan rezervasyonların çok az bir bölümü sadece yüzde 20’si 2021 yılına aktarıldı. Yani geçen yıldan rezervasyonunu yapmış ve Türkiye gelmemiş bir kitle var. Bunları sistemlerimizde görüyoruz. Yeni sezonla ilgili rezervasyonlar daha yeni başladı. Aşılama konusundaki çalışmalar süratlendikçe rezervasyonlar daha net pratiğe dökülecek ve yeni sezonla ilgili pozitif bir durum ortaya çıkacak. Kruvaziyer turizminde ise durum biraz daha farklı. Nisan ayından itibaren gemi seferlerinin yavaş yavaş başlayacağı haberleri geliyor. İlk gemi seferinin de Kuşadası’na olmasını bekliyoruz. Salgın sürecinden çıkıyoruz. Bu süreçte dünya turizm sektöründe büyük bir değişim yaşandı. Ülkelerin turizm bakışları politikaları önemli ölçüde değişti. Avrupa birliği birlik içinde seyahati çok özendiriyor, bunun anlamı bizim rakiplerimiz olan Yunanistan ve İspanya gibi ülkelerin bizden hep bir adım önde olması demek. Bu yarışın içinde tüm önlemlerimizi alarak olmalıyız. Türkiye olarak güvenli turizm sertifikasında büyük bir yol kat ettik ve turizm sektörünün daha da az etkilenmesi için başarılı bir sınav verdik. Bu durumun biraz daha gelişmesi gerekiyor. TÜRAB’ın da önerisi doğrultusunda özellikle sahil turizm merkezlerinde aşılama süreçlerinin biraz daha öne alınması büyük fayda sağlayacaktır. Charter seferlerinde yaşanan risk tartışması nedeniyle yurt dışından gelen tarifeli seferlerin de arttırılması gerekiyor. Türkiye’ye seyahatlerin ödündeki engellerin kaldırılması rezervasyon artışlarına katkı sağlayacaktır “ diye konuştu.

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