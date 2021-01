Otomobil ani fren yapınca, motosikleti devirdi

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Batı Gazi Bulvarı üzerinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinde moto kurye olarak çalışan A.T. Batı Gazi Bulvarı’ndan Doğu Gazi Bulvarı’na seyir halinde iken önündeki otomobil ani fren yaptı. Otomobile çarpmamak için fren yapan A.T. direksiyon hakimiyetini kaybetti. Motosiklet ile birlikte yere devrilen A.T. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.