ADÜ Rektörü Aldemir Üniversitelerarası Kurul Toplantısına katıldı

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, 251'inci Üniversitelerarası Kurul Toplantısına (ÜAK) video konferans yöntemiyle katıldı.

Üniversitelerarası Kurul Üyesi üniversitelerin rektörlerin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, üniversitelerin eğitimöğretim faaliyetleri ile uygulamalar değerlendirildi. Gündeme ve yaşanan gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, Yönetim Kuruluna üye seçimi de gerçekleşti. Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.



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