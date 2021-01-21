Nazilli Belediyespor'da kamp bitti



Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk yarıyı Fethiyespor ile birlikte zirve ortağı olarak tamamlayan Nazilli Belediyespor'da, sezonun ikinci yarısı öncesi Antalya kampı sona erdi. Siyah-beyazlı ekip kamptaki son hazırlık maçında Elazığspor'u Murat Can, Selçuk ve Hasan'ın golleriyle 3-0 mağlup etti. Kamp dönüşü 1 gün izin yapacak Nazilli Belediyespor, 28 Ocak'taki Fethiyespor maçının hazırlıklarına cumartesi günü yeniden başlayacak.

Antalya'da güzel bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyleyen Teknik Direktör Hasan Şermet, "5 günlük kampımızda 3 hazırlık maçı yaptık. İlk maçımızda Nevşehirspor'u 2-1 yendik. İkinci maçta Eyüpspor'a 2-1 yenildikten sonra Elazığspor'u 3-0'la geçtik. İyi yoldayız, daha da iyi olacağız. Kendi sahamızda lider Fethiyespor'la oynayacağımız devrenin ilk maçını kazanıp liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyoruz" dedi.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2021-01-21 15:05:36



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