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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir Belediyesi yüzer kepçe imal etti

İHA

Büyükşehir Belediyesi yüzer kepçe imal etti

Aydın Büyükşehir Belediyesi Denizcilik Dairesi Başkanlığı ekibi, Büyükşehir Belediyesi'nin diğer daire başkanlıklarından ekiplerle işbirliği içerisinde atıl malzemelerden yüzer kepçe imal etti. Didim'deki Mavişehir Marinası, Söke'deki Bafa Gölü gibi dar ve sığ kanalların derinleştirilmesinde kullanılacak yüzer kepçenin satın alınmayıp imal edilmesiyle büyük bir tasarrufa imza atıldı.
Daha önce atıl malzemelerden deniz yüzeyi temizleme aracı imal eden Denizcilik Dairesi Başkanlığı ekibi, buradan elde ettikleri deneyimle bu kez hedef büyüterek yüzer kepçe imal etti. Ekiplerin projesini çizip kendileri imal ettikleri ve geçen günlerde sızdırmazlık ve diğer testleri yapılan kepçe bitirilerek suya indirildi. Denizcilik Dairesi Başkanı Barış Tarım, aracın imal sürecinin yaklaşık 3,5 ay sürdüğünü ifade etti.
Dar ve sığ kanalların derinleştirilmesi ve genişletilmesi için böyle bir araca ihtiyaç duyduklarını söyleyen Tarım "Diğer araçlarla karadan ulaşamadığımız noktaları yüzer kepçeyle derinleştirmeyi amaçlıyoruz. İmal sürecinde Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Makine İkmal Dairesi Başkanlığı ve Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri yer alırken yaklaşık 3,5 ayda kepçeyi suya indirdik" dedi.
Bazı malzemeleri satın almalarına rağmen birçok parçayı atıl malzemelerden kullandıklarını ifade eden Tarım, "Parçaların birçoğunu atıl durumdaki araçlardan sökerek, bunları geri kazanarak hazırladık. Bu noktada bir nevi geri dönüşüm oldu. İmal sürecini de Büyükşehir Belediyemizin imkânlarıyla yürüttük. Bu süreçte bizleri sürekli destekleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.
Aracın çok düşük maliyetle üretilerek tasarruf yapıldığının altını çizen Tarım, "Böyle bir aracı piyasa değerinin çok altında üretmiş olduk. Yaklaşık 3 metre derinliğe kadar inebiliyoruz. Aracımızı Didim'deki Mavişehir Marinası, Söke'deki Bafa Gölü gibi kanal derinleştirilmesi gereken yerlerde kullanacağız" dedi.

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