25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, polis kontrolünde yakalandı

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Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)-AYDIN'ın Efeler ilçesinde hakkında kesinleşmiş 25 yıl 7 ay hapis cezası bulunan Ş.A., polis kontrolünde yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Ovaeymir Mahallesi'nde şüphe üzerine Ş.A.'yı durdurdu. Yapılan kimlik kontrolünde hakkında çok sayıda hırsızlık suçundan kesinleşmiş 25 yıl 7 ay hapis cezası bulunduğu ortaya çıkan Ş.A., sevk edildiği adliyede, tutuklandı. DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2021-01-22 08:34:01



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