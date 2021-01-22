Klima hırsızı yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Klima hırsızı yakalandı

İHA

Klima hırsızı yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir iş yerinden çaldığı klimayı satmaya çalışan şahıs polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Nazillide 15 gün önce bir restorandan çalınan klimanın izini süren Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri klimayı satmaya çalışan Suriye uyruklu hırsızı yakaladı. H. E. isimli hırsız yapılan işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

NTO üyelerinin ticari kredileri Şekerbank’tan
YEREL HABERLER NTO üyelerinin ticari kredileri Şekerbank’tan
Kuşadası Balıkçı Kahvesi ile ilgili ihale süreci başladı Başkan Günel, Su Ürünleri Kooperatifi’ni ihaleye davet etti
YEREL HABERLER Kuşadası Balıkçı Kahvesi ile ilgili ihale süreci ...
Kuşadası'ndaki özel hastanede yangın paniği
YEREL HABERLER Kuşadası'ndaki özel hastanede yangın paniği
Deve sucuğunda talebe yetişemiyor
YEREL HABERLER Deve sucuğunda talebe yetişemiyor
25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, polis kontrolünde yakalandı
YEREL HABERLER 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, polis ...
Hırsızlık suçundan 25 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlık suçundan 25 yıl hapis cezası bulunan şahıs ...
Motosiklet kazasında yaralanan üniversiteli gençten, 76 gün sonra acı haber
YEREL HABERLER Motosiklet kazasında yaralanan üniversiteli gençten, ...
Hastane dönüşü otomobilleri küle döndü
YEREL HABERLER Hastane dönüşü otomobilleri küle döndü
Büyükşehir Belediyesi yüzer kepçe imal etti
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi yüzer kepçe imal etti
Nazilli Belediyespor'da kamp bitti
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor'da kamp bitti
ADÜ Rektörü Aldemir Üniversitelerarası Kurul Toplantısına katıldı
YEREL HABERLER ADÜ Rektörü Aldemir Üniversitelerarası Kurul ...
Büyükşehir'den 152 bin ton yem desteği
YEREL HABERLER Büyükşehir'den 152 bin ton yem desteği
Nazilli’de yaban hayvanlarına yiyecek bırakıldı
YEREL HABERLER Nazilli’de yaban hayvanlarına yiyecek bırakıldı
Otomobil ani fren yapınca, motosikleti devirdi
YEREL HABERLER Otomobil ani fren yapınca, motosikleti devirdi
Kuşadası’nda soğuk havada sokakta kalan vatandaşlara belediye yardım elini uzattı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda soğuk havada sokakta kalan vatandaşlara ...
KUTO Başkanı Akdoğan, TÜRSAB Aydın temsilcisi Yurtcan ile görüştü
YEREL HABERLER KUTO Başkanı Akdoğan, TÜRSAB Aydın temsilcisi Yurtcan ...
Bu proje 450 aileye ekmek kapısı olacak
YEREL HABERLER Bu proje 450 aileye ekmek kapısı olacak
Turizmciler her şeye rağmen yeni sezondan umutlu Turizmci Fahrettin Çiçek, “Kötü bir sezon olmayacak, bilinçli hazırlanıyoruz “
YEREL HABERLER Turizmciler her şeye rağmen yeni sezondan ...
Karacasu’da GEKA Destekli Çömlek ve Sanat Çalıştayı yapılacak
YEREL HABERLER Karacasu’da GEKA Destekli Çömlek ve Sanat Çalıştayı ...
Aydın'da 177 bin 358 öğrenci yarı yıl tatiline girecek
YEREL HABERLER Aydın'da 177 bin 358 öğrenci yarı yıl tatiline ...
Aydın’da 2020 yılında 4 bin 945 kişiye narkotik suçlarla mücadele kapsamında işlem başlatıldı
YEREL HABERLER Aydın’da 2020 yılında 4 bin 945 kişiye narkotik ...
Kuşadası Belediyesi'nden evsizlere yardım eli
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi'nden evsizlere yardım eli
Aydın Mimarlar Odası Başkanı Kazıcı; "Binalardaki makyajlama tehlikesine dikkat" Deprem sonrasında gözler binalara çevrildi
YEREL HABERLER Aydın Mimarlar Odası Başkanı Kazıcı; "Binalardaki ...
Türkiye 2 yılda 472 milyon dolarlık kuru incir ihraç etti Pandemi sürecinde, en çok kuru meyve yiyen ülkelerin başında Çin geldi
YEREL HABERLER Türkiye 2 yılda 472 milyon dolarlık kuru incir ihraç ...