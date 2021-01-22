Aydın'ın filede rakibi Nilüfer Belediyespor

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AYDIN (DHA) - Misli.com Sultanlar Ligi'nde son 2 maçında Fenerbahçe Opet'e evinde 3-1 ve Eczacıbaşı Vitra'ya deplasmanda 3-2 mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın Nilüfer Belediyespor'u konuk edecek. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 15.00'te başlayacak. Lige verilen aranın ardından yaklaşık 1 ay sonra parkeye çıkacak Aydın temsilcisi, sezonun ilk yarısında deplasmanda 3-1 mağlup olduğu Bursa ekibinin bu kez bileğini bükmeyi hedefliyor.DHA-Spor Türkiye-Aydın

2021-01-22 11:20:37



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