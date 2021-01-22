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Rektör Aldemir, “ADÜ’ nün marka değerini arttıracak çalışmaların destekçisiyiz”

İHA

Rektör Aldemir, “ADÜ’ nün marka değerini arttıracak çalışmaların destekçisiyiz”

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, İletişim ve Mühendislik Fakültelerini ziyaret etti.
Aydın Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer’in de eşlik ettiği ziyaretlerde ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, fakültelerde yürütülen çalışmalar ve yeni dönemde yapılacak olan projeler hakkında bilgi aldı.
Öğretim üyelerinin görüş ve önerilerini dinleyen Rektör Aldemir, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nin marka değerini arttıracak her türlü çalışmanın destekçisi olduğunu vurguladı.

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