Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yangın söndürme tankeri dağıtımı sürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi merkeze uzak mahallelerdeki yangınlara daha hızlı müdahale edilmesi için daha önce 70 mahalleye yapılan yangın söndürme tankeri desteğine, Nazilli’deki üç mahalle ile devam etti.



İnsanlığın nefesi olan ormanlarımız ve çiftçilerin uzun yıllar boyunca verdikleri emekleri bazen yangınlarla bir anda yok olabiliyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi de ormanlarımız ve çiftçilerin emekleri bir anda yok olmasın diye, olası yangınlara daha hızlı müdahale etmek için merkeze uzak mahallelere yangın söndürme tankeri desteklemesini sürdürüyor. Daha önce 70 mahalleye verilen yangın söndürme tankerleri, Nazilli İtfaiye Amirliği’nde gerçekleşen teslim töreniyle Nazilli’deki üç mahalleye daha teslim edildi. Uygulama ihtiyaç duyan diğer mahalleler ile devam edecek. Yangın söndürme tankerleri mahalle muhtarlarına teslim edilmeden önce Aydın İtfaiyesi tarafından ön bilgilendirilme yapıldı ve kullanımı uygulamalı olarak gösterildi. Tankerlerin mahallelere ulaşmasının ardından ise Aydın İtfaiyesi erleri detaylı bilgilendirme yapmak için tek tek mahalle ziyaretlerini gerçekleştirecek. 3 ton kapasiteli bu araçlar, traktörler çalışır haldeyken güç beslemesini alıyor ve adeta bir itfaiye arazözü işlevi görüyor. Büyükşehir’in bu desteği ile tanker bulunan her mahalle, itfaiye arazözü işlevi gören bir araca sahip oluyor.



“Her türlü afete karşı hazırlıklı olmamız gerekiyor"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Barış Altıntaş, “Başkanımız Özlem Çerçioğlu’nun projeleri kapsamında merkeze uzak olan mahallelerimizde ihtiyaç olan bu tankerlerimizi muhtarlarımıza teslim ediyoruz. Allah böyle afetler yaşatmasın ama her türlü afete karşı hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bundan sonra da tüm ilçelerde bu çalışmalarımızı yapacağız.” dedi.



Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mehmet Serdar Adanır, daha önce birçok mahalleye bu tankerlerden teslim edildiğini belirterek, “Bu tankerler motorlara bağlanarak çalışıyor. İtfaiyede bulunan 3 tonluk bir arazözün verdiği hizmeti aynı şekilde veren bir arazözüdür bunlar. Tabiri caizse her ne kadar yangın tankeri olarak addediliyorsa da bir arazöz olarak, vatandaşlarımız bir yangın afetine maruz kaldıklarında ilk etapta itfaiye oraya intikal edinceye kadar yangının bastırılmasına, zararın ve Allah vermesin can kayıplarının minimize edilmesi açısından vatandaşlarımıza çok büyük bir hizmettir” ifadelerini kullandı.



Muhtarlar hizmetten memnun

Hasköy Mahalle Muhtarı Hüseyin Danacı, “Özlem başkana bu proje adına teşekkür ederim. İhtiyaçtı ama Allah kullanmayı nasip etmesin” şeklinde konuşurken, Çaylı Mahalle Muhtarı Ali Rıza Şengün de tüm köy adına teşekkürlerini ileterek, “Köy meydanımıza koyacağız. İhtiyacı olan yerlere götüreceğiz. Nazilli’den itfaiye gelen kadar bununla ilk müdahaleye yapmış olacağız” dedi.



Bekirler Muhtarlı Mustafa Budak dağ köylerinde bunun önemli bir riski ortadan kaldıracağını belirterek “Özle başkan bunu gönderdiği için Allah razı olsun. Bekirler bir dağ köyüdür. Bu araçlarla yangınlara müdahale etmemiz daha faydalı olacaktır. Bunları kullanmayı gençlere, aza arkadaşlara göstereceğiz ve ilk müdahaleyi kendimiz yapmış olacağız.” şeklinde konuştu.



