Aydın'da göçmen kaçakçılığı ile ilgili olarak meydana gelen 88 olayın 74'ü aydınlatıldı

Aydın il genelinde geçtiğimiz yıl göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda meydana gelen 88 olayın 74'ü aydınlatılarak yüzde 84,1'lik başarı elde edildi.

Aydın il genelinde tüm suçlarla olduğu gibi göçmen kaçakçılığı ile de mücadele sürüyor. Geçtiğimiz yıl güvenlik güçleri tarafından yapılan çalışmalarda meydana gelen 88 olayın 74'ü aydınlatılarak genel toplamda yüzde 84,1'llik bir başarı elde edildi. Bu olaylarda 40 şüpheli şahsa işlem yapıldı. 21 şahıs yakalanarak 4 şahıs da tutuklandı. Olaylar kapsamında 801 Suriye, 280 Afganistan, 2 İran, 1 Irak, 148 Somali, 57 Kongo, 49 Filistin ve 249 diğer uyruklu vatandaşlar olmak üzere toplam bin 587 göçmen şahsa idari işlem yapıldı.

Göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Aydın İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında geçtiğimiz yıl il genelinde meydana gelen 23 olaydan 9’u aydınlatıldı. Yüzde 39'luk başarı sağlayan İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında meydana gelen 23 olayda 25 şüpheli şahsa işlem yapıldı. Olaylarda 21 şahıs yakalanarak ve 4 şahıs da tutuklandı. 472 Suriye, 95 Afganistan, 2 İran, 1 Irak ve 135 diğer uyruklu vatandaşlar olmak üzere toplam 705 göçmen şahsa idari işlem yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında ise il genelinde meydana gelen 65 olayın tamamı aydınlatılarak yüzde 100 başarı sağlandı. Meydana gelen 65 olayda, 15 şüpheli şahsa işlem yapılarak, yapılan işleme müteakip serbest bırakıldı. Bu olaylarda ise 329 Suriye, 185 Afganistan, 148 Somali, 57 Kongo, 49 Filistin ve 114 diğer uyruklu vatandaşlar olmak üzere toplam 882 göçmen şahsa idari işlem yapıldı.



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