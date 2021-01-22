Başkan Günel’den huzurevi açıklaması “Huzurevi sakini yaşlılarımız bize emanet “

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Günel’den huzurevi açıklaması “Huzurevi sakini yaşlılarımız bize emanet “

İHA

Başkan Günel’den huzurevi açıklaması “Huzurevi sakini yaşlılarımız bize emanet “

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, karot testi olumsuz çıkan, alt yapısı yetersiz kalan ve son günlerde artan deprem vakaları sebebi ile Kuşadası Huzurevi binasının tedbir amaçlı olarak tahliye edildiğini söyledi.
Başkan Ömer Günel, Kuşadası Belediyesi’ne bağlı ARYA AŞ tarafından işletilmekte olan ve depreme dayanıklı olmadığı, ayrıca elektrik ve ısıtma sistemi çok eski olduğu için tahliye edilen Huzurevi ile ilgili olarak bir açıklama yaptı.
Öğretmenevi’ne yerleştirilen Kuşadası Belediyesi Huzurevi sakinlerinin kendilerine emanet olduğunu belirten Başkan Ömer Günel, “Büyüklerimizin tüm ihtiyaçları tarafımızdan karşılanmaktadır. En ufak bir mağduriyet dahi yaşamamaları için gerekli tüm tedbirler alınmıştır” dedi.
Başkan Ömer Günel, Kuşadası Belediyesi Huzurevi’nde kalmakta olan büyüklerin kendileri için çok değerli olduğunu belirterek “30 Ekim’de meydana gelen deprem sonrası huzurevi binamız için karot testi yaptırmıştık. Olumsuz çıkan sonuçlar iki gün önce elimize ulaştı. Öte yandan Makina Mühendisleri Odası’na yaptırdığımız kalorifer tesisatı ve kazan incelemesinin sonucu da olumsuz olunca vakit kaybetmeksizin acil eylem planımızı yaparak, büyüklerimizi Öğretmenevi’ne yerleştirdik. 1988 yılında yapılan Huzurevi binası uzun yıllardır esaslı bir tadilat görmemiş durumdaydı” dedi.
“ Tüm hizmetler tarafımızdan karşılanıyor “
Ege Denizi’nde yaşanan artçı depremlerin arttığına dikkat çeken Başkan Ömer Günel, “Karot test sonucunun elimize ulaşmasının ardından son bir hafta içerisinde 5 büyüklüğüne yaklaşan depremler yaşandı. Hava sıcaklıkları eksi derecelere düştü. Tüm bu olumsuzluklar göz önünde bulundurarak acilen bir karar almamız gerekiyordu. Daha büyük bir felaketin önüne geçmek amacıyla saatler içerisinde gerekli tüm önlemleri alarak büyüklerimizi Kuşadası Öğretmenevi’ne yerleştirdik. Huzurevimizde çalışmakta olan tüm personelimiz görevlerinin başındadır. Her gün üç ana ve iki ara olmak üzere toplam beş öğün yemek, Huzurevi binamızda hazırlanarak kendilerine ulaştırılmaktadır. İlaç takipleri ve günlük sağlık kontrolleri hemşiremiz tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. Öte yandan tüm huzurevi sakinlerimize Kovid 19 aşılarının yapılması sağlanmıştır. Büyüklerimiz bizlere emanettir ve tüm ihtiyaçları eksiksiz olarak tarafımızca karşılanmaktadır. Herhangi bir mağduriyet yaşamalarına izin vermemiz söz konusu dahi olamaz. Huzurevi sakinlerimizin istedikleri yerlere nakillerinin sağlanması için gerekli destek verilecektir. Davutlar Mahallesi’ne bir bakım ve rehabilitasyon merkezi kazandırmak için en kısa süre içerisinde çalışmalara başlayacağız"

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti Aydın İl Başkanı Özmen mazbatasını aldı “Tüm dava arkadaşlarımızla birlikte 2023 seçimlerine odaklandık”
YEREL HABERLER AK Parti Aydın İl Başkanı Özmen mazbatasını aldı “Tüm ...
Didim’de 14 yaş tenis turnuvası düzenlenecek
YEREL HABERLER Didim’de 14 yaş tenis turnuvası düzenlenecek
Tekne motoru hırsızları yakalandı
YEREL HABERLER Tekne motoru hırsızları yakalandı
Kuşadası’nda yeni hükümet konağı için yer tespiti yapıldı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda yeni hükümet konağı için yer tespiti ...
Kuşadası’nda huzurevi ve yaşlı bakım evlerinde aşı uygulaması başladı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda huzurevi ve yaşlı bakım evlerinde aşı ...
Nazilli esnaf can dostlarını unutmadı
YEREL HABERLER Nazilli esnaf can dostlarını unutmadı
Bir liralık kağıt için kurşunladı Atık kağıt toplayıcısının vurulma anı güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Bir liralık kağıt için kurşunladı Atık kağıt ...
Aydın'da göçmen kaçakçılığı ile ilgili olarak meydana gelen 88 olayın 74'ü aydınlatıldı
YEREL HABERLER Aydın'da göçmen kaçakçılığı ile ilgili olarak meydana ...
Yenipazar 10 yataklı Entegre Devlet Hastanesi hizmete başladı
YEREL HABERLER Yenipazar 10 yataklı Entegre Devlet Hastanesi hizmete ...
Rektör Aldemir, “Engellilere uygun ortamlar hazırlamak için çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Rektör Aldemir, “Engellilere uygun ortamlar ...
Yıkıldı, yakıldı, kurşunlandı ama ezan sesi susmadı Üveys Paşa Camii 453 yıldır ayakta kalmayı başardı
YEREL HABERLER Yıkıldı, yakıldı, kurşunlandı ama ezan sesi ...
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yangın söndürme tankeri dağıtımı sürüyor
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yangın söndürme ...
ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi ‘Bebek Dostu’ unvanını aldı
YEREL HABERLER ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun ...
Rektör Aldemir, “ADÜ’ nün marka değerini arttıracak çalışmaların destekçisiyiz”
YEREL HABERLER Rektör Aldemir, “ADÜ’ nün marka değerini arttıracak ...
Aydın'ın filede rakibi Nilüfer Belediyespor
YEREL HABERLER Aydın'ın filede rakibi Nilüfer Belediyespor
Kuşadası’nda salgın süresince 828 çift nikah kıydı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda salgın süresince 828 çift nikah kıydı
Didim'de İlçe Afet Yönetim Merkezi toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Didim'de İlçe Afet Yönetim Merkezi toplantısı ...
Kaymakam Divli'den POMEM adaylarına destek
YEREL HABERLER Kaymakam Divli'den POMEM adaylarına destek
Aydın Şoförler Odası’ndan yetkililere çağrı “Kontak açacak hali kalmayan şoför esnafının talepleri dikkate alınmalı”
YEREL HABERLER Aydın Şoförler Odası’ndan yetkililere çağrı “Kontak ...
Başkan Yalçın'dan MTV ve vize ücreti talebi Başkan Yalçın, "MTV ve vize ücretleri alınmasın"
YEREL HABERLER Başkan Yalçın'dan MTV ve vize ücreti talebi Başkan ...
Çömlekten yaptığı Gramofon ile dünya şampiyonu olan Taşhomcu’dan Karacasu’ya destek
YEREL HABERLER Çömlekten yaptığı Gramofon ile dünya şampiyonu olan ...
Eve girdi, ne bulduysa çaldı
YEREL HABERLER Eve girdi, ne bulduysa çaldı
Klima hırsızı yakalandı
YEREL HABERLER Klima hırsızı yakalandı
NTO üyelerinin ticari kredileri Şekerbank’tan
YEREL HABERLER NTO üyelerinin ticari kredileri Şekerbank’tan