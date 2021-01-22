Başkan Günel’den huzurevi açıklaması “Huzurevi sakini yaşlılarımız bize emanet “

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, karot testi olumsuz çıkan, alt yapısı yetersiz kalan ve son günlerde artan deprem vakaları sebebi ile Kuşadası Huzurevi binasının tedbir amaçlı olarak tahliye edildiğini söyledi.

Başkan Ömer Günel, Kuşadası Belediyesi’ne bağlı ARYA AŞ tarafından işletilmekte olan ve depreme dayanıklı olmadığı, ayrıca elektrik ve ısıtma sistemi çok eski olduğu için tahliye edilen Huzurevi ile ilgili olarak bir açıklama yaptı.

Öğretmenevi’ne yerleştirilen Kuşadası Belediyesi Huzurevi sakinlerinin kendilerine emanet olduğunu belirten Başkan Ömer Günel, “Büyüklerimizin tüm ihtiyaçları tarafımızdan karşılanmaktadır. En ufak bir mağduriyet dahi yaşamamaları için gerekli tüm tedbirler alınmıştır” dedi.

Başkan Ömer Günel, Kuşadası Belediyesi Huzurevi’nde kalmakta olan büyüklerin kendileri için çok değerli olduğunu belirterek “30 Ekim’de meydana gelen deprem sonrası huzurevi binamız için karot testi yaptırmıştık. Olumsuz çıkan sonuçlar iki gün önce elimize ulaştı. Öte yandan Makina Mühendisleri Odası’na yaptırdığımız kalorifer tesisatı ve kazan incelemesinin sonucu da olumsuz olunca vakit kaybetmeksizin acil eylem planımızı yaparak, büyüklerimizi Öğretmenevi’ne yerleştirdik. 1988 yılında yapılan Huzurevi binası uzun yıllardır esaslı bir tadilat görmemiş durumdaydı” dedi.

“ Tüm hizmetler tarafımızdan karşılanıyor “

Ege Denizi’nde yaşanan artçı depremlerin arttığına dikkat çeken Başkan Ömer Günel, “Karot test sonucunun elimize ulaşmasının ardından son bir hafta içerisinde 5 büyüklüğüne yaklaşan depremler yaşandı. Hava sıcaklıkları eksi derecelere düştü. Tüm bu olumsuzluklar göz önünde bulundurarak acilen bir karar almamız gerekiyordu. Daha büyük bir felaketin önüne geçmek amacıyla saatler içerisinde gerekli tüm önlemleri alarak büyüklerimizi Kuşadası Öğretmenevi’ne yerleştirdik. Huzurevimizde çalışmakta olan tüm personelimiz görevlerinin başındadır. Her gün üç ana ve iki ara olmak üzere toplam beş öğün yemek, Huzurevi binamızda hazırlanarak kendilerine ulaştırılmaktadır. İlaç takipleri ve günlük sağlık kontrolleri hemşiremiz tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. Öte yandan tüm huzurevi sakinlerimize Kovid 19 aşılarının yapılması sağlanmıştır. Büyüklerimiz bizlere emanettir ve tüm ihtiyaçları eksiksiz olarak tarafımızca karşılanmaktadır. Herhangi bir mağduriyet yaşamalarına izin vermemiz söz konusu dahi olamaz. Huzurevi sakinlerimizin istedikleri yerlere nakillerinin sağlanması için gerekli destek verilecektir. Davutlar Mahallesi’ne bir bakım ve rehabilitasyon merkezi kazandırmak için en kısa süre içerisinde çalışmalara başlayacağız"



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