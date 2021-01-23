Gün Belediye Başkanı'nın doğum günü olunca sosyal mesafe ve yasaklar ortadan kalktı İncirliova Belediye Başkanı'nın doğum günü dolayısıyla deve çiftliğinde eğlence programı düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gün Belediye Başkanı'nın doğum günü olunca sosyal mesafe ve yasaklar ortadan kalktı İncirliova Belediye Başkanı'nın doğum günü dolayısıyla deve çiftliğinde eğlence programı düzenlendi

İHA

Gün Belediye Başkanı'nın doğum günü olunca sosyal mesafe ve yasaklar ortadan kalktı İncirliova Belediye Başkanı'nın doğum günü dolayısıyla deve çiftliğinde eğlence programı düzenlendi

İncirliova Belediye Başkanı 54'üncü yaş gününü arkadaşları ile deve çiftliğinde kutladı. Sosyal mesafe ve pandemi kurallarının hiçe sayıldığı kutlama sosyal medyadan canlı yayınlandı. Şehrin Belediye Başkanı'nın kendi doğum gününde tüm yasakları hiçe sayıp böyle bir organizasyonu canlı yayınlatması tepkiye neden olurken, develer arasındaki yasak kutlamanın paylaşılan görüntü ve fotoğrafları bir süre sonra yayından kaldırıldı. Geceden geriye herkesi şaşırtan bu görüntüler kaldı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde İYİ Partili Belediye Başkanı Aytekin Kaya, bu gece develerin de yer aldığı bir ortamda düzenlenen eğlence programı ile 54 yaşına girdi. Kendisine ait olan deve çiftliğinde arkadaşları ile buluşan Başkan Kaya ve beraberindekiler tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüse adeta meydan okudu. Sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu saatlerde gerçekleştirilen, sosyal mesafe ve maske tedbirlerinin hiçe sayıldığı sazlı sözlü kutlama zaman zaman sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlandı. Canlı olarak yayınlanan görüntülerde kutlamaya develer de ortak edildi.
Develerin arasına kurulan masada toplanan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ve arkadaşlarının renkli geçen kutlama gecesi canlı müzik eşliğinde tertip edildi. Gecede alkolün etkisi ile kendinden geçen bazı konuklar uzun süre develeri öpmesi dikkat çekti.
Aydın'da her gün onlarca kişi sokağa çıktığı için kolluk kuvvetleri tarafından cezaya maruz kalırken Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın, yaş günü için gece tertip edilip yasak olmasına rağmen bu etkinliğin canlı yayınlanması herkesi şaşırttı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Emekli polis memuru kağıt toplayıcısını vurarak, yaraladı
YEREL HABERLER Emekli polis memuru kağıt toplayıcısını vurarak, ...
Başkan Kaplan; "Koçarlı için omuz omuzayız"
YEREL HABERLER Başkan Kaplan; "Koçarlı için omuz omuzayız"
Tekne motoru hırsızlığına 5 tutuklama
YEREL HABERLER Tekne motoru hırsızlığına 5 tutuklama
Okumuş, ilk yarının son ders zilini Karpuzlulu öğretmenlerle çaldı
YEREL HABERLER Okumuş, ilk yarının son ders zilini Karpuzlulu ...
Başkan Günel’den huzurevi açıklaması “Huzurevi sakini yaşlılarımız bize emanet “
YEREL HABERLER Başkan Günel’den huzurevi açıklaması “Huzurevi sakini ...
AK Parti Aydın İl Başkanı Özmen mazbatasını aldı “Tüm dava arkadaşlarımızla birlikte 2023 seçimlerine odaklandık”
YEREL HABERLER AK Parti Aydın İl Başkanı Özmen mazbatasını aldı “Tüm ...
Didim’de 14 yaş tenis turnuvası düzenlenecek
YEREL HABERLER Didim’de 14 yaş tenis turnuvası düzenlenecek
Tekne motoru hırsızları yakalandı
YEREL HABERLER Tekne motoru hırsızları yakalandı
Kuşadası’nda yeni hükümet konağı için yer tespiti yapıldı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda yeni hükümet konağı için yer tespiti ...
Kuşadası’nda huzurevi ve yaşlı bakım evlerinde aşı uygulaması başladı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda huzurevi ve yaşlı bakım evlerinde aşı ...
Nazilli esnaf can dostlarını unutmadı
YEREL HABERLER Nazilli esnaf can dostlarını unutmadı
Bir liralık kağıt için kurşunladı Atık kağıt toplayıcısının vurulma anı güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Bir liralık kağıt için kurşunladı Atık kağıt ...
Aydın'da göçmen kaçakçılığı ile ilgili olarak meydana gelen 88 olayın 74'ü aydınlatıldı
YEREL HABERLER Aydın'da göçmen kaçakçılığı ile ilgili olarak meydana ...
Yenipazar 10 yataklı Entegre Devlet Hastanesi hizmete başladı
YEREL HABERLER Yenipazar 10 yataklı Entegre Devlet Hastanesi hizmete ...
Rektör Aldemir, “Engellilere uygun ortamlar hazırlamak için çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Rektör Aldemir, “Engellilere uygun ortamlar ...
Yıkıldı, yakıldı, kurşunlandı ama ezan sesi susmadı Üveys Paşa Camii 453 yıldır ayakta kalmayı başardı
YEREL HABERLER Yıkıldı, yakıldı, kurşunlandı ama ezan sesi ...
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yangın söndürme tankeri dağıtımı sürüyor
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yangın söndürme ...
ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi ‘Bebek Dostu’ unvanını aldı
YEREL HABERLER ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun ...
Rektör Aldemir, “ADÜ’ nün marka değerini arttıracak çalışmaların destekçisiyiz”
YEREL HABERLER Rektör Aldemir, “ADÜ’ nün marka değerini arttıracak ...
Aydın'ın filede rakibi Nilüfer Belediyespor
YEREL HABERLER Aydın'ın filede rakibi Nilüfer Belediyespor
Kuşadası’nda salgın süresince 828 çift nikah kıydı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda salgın süresince 828 çift nikah kıydı
Didim'de İlçe Afet Yönetim Merkezi toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Didim'de İlçe Afet Yönetim Merkezi toplantısı ...
Kaymakam Divli'den POMEM adaylarına destek
YEREL HABERLER Kaymakam Divli'den POMEM adaylarına destek
Aydın Şoförler Odası’ndan yetkililere çağrı “Kontak açacak hali kalmayan şoför esnafının talepleri dikkate alınmalı”
YEREL HABERLER Aydın Şoförler Odası’ndan yetkililere çağrı “Kontak ...