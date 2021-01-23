İl Sağlık Müdürü Açıkgöz Söke'de incelemelerde bulundu

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Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında yöneticilerden bilgi aldı.



Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanemizin yoğun bakım yatak kapasitesi 60’a yükseltildi. Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek Covid19 ile mücadele kapsamında verilen sağlık hizmetleri ve yeni açılan yoğun bakım ünitesinde incelemelerde bulundu. Hastane personeli ile sohbet eden Açıkgöz, pandemi sürecindeki özverili çalışmalarından dolayı tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi.



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