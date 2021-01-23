Bağışlanan deve eti, ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı

İstanbul’dan bağış için Aydın’a gelen hayırsever vatandaş tarafından bağışlanan deve etleri, ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Geçen yıl ilk deve bağışını alan Kızılay Aydın İl Başkanlığı’na bu yıl da deve bağışı yapıldı. İstanbul’dan deve eti bağışı için Aydın’a gelen bir hayırsever tarafından bağışlanan etler, Kızılay aracalığıla 3.5 kg paketler halinde ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Kızılay Aydın İl Başkanı Mesut Mezkit; “Geçen yıl iki defa deve bağışı almıştık. Bu yıl da yine şehir dışından bir bağışçımız deve kestirip bizim aracılığımız ile ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını istedi. Türk Kızılay olarak her zaman dil, din, ırk , sınıf gözetmeden ihtiyaç sahibi olan herkesin yanındayız. Hem Aydın'daki hem de şehir dışındaki hayırseverlerimiz sayesinde yıl boyunca adaklık kurban bağışlarıyla, taze etleri Aydın’da ki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Tüm hayırseverlerimize tekrar teşekkür ederiz. Türk Kızılay Aydın Şubesi olarak her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

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