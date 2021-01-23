Kısıtlamada kumar oynarken yakalandılar

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Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)-AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, kısıtlama saatinde gerçekleştirilen operasyonda 13 kişi alkol alıp, kumar oynarkan yakalandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Karaçay Mahallesi'nde yaşayan N.T.'nin (42) evinde kumar oynandığını belirledi. Gece yarısı adrese baskın yapan ekipler, 104 pul, 204 yaz-boz kağıdı, 6 deste iskambil ve 2 bin 410 TL ele geçirdi. Alkol alıp, kumar oynarken yakalanan 13 kişiye, Kabahatler Kanunu kapsamında toplam 19 bin TL ceza uygulandı. Ev sahibi N.T. hakkında ise, 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan soruşturma başlatıldı. Baskında ele geçirilen kumar malzemelerine el koyuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

2021-01-23 11:43:19



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