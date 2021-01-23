Demir basamağın altına sıkışan kirpiyi, zabıta kurtardı

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Eşber OKAYER/KUŞADASI (Aydın), (DHA)AYDIN´ın Kuşadası ilçesinde, baharat dükkanının önündeki demir basamağın altına sıkışan kirpiyi, zabıta ekipleri kurtardı. Veteriner tarafından sağlık kontrolünden geçirilen kirpi, daha sonra doğal ortama bırakıldı.

Kuşadası´nda esnaflık yapan Şevket Soysal, saat 10.30 sıralarında iş yerini açarken, önündeki demir basamağın altına sıkışan kirpiyi gördü. Soysal, Kuşadası Belediyesi´ne bağlı zabıta ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen zabıtalar, demir basamağı kaldırıp, kirpiyi sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık kontrolünden geçirilmesi için veterinere götürülen kirpi, daha sonra zabıtalarca Aydın Bulvarı üzerindeki ormanlık alanda doğaya bırakıldı. DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER

2021-01-23 20:19:44



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