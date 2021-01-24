Didim’de uyuşturucu taciri 3 şüpheliye şok baskın

Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu satıcılığı yaptığı tespit edilen biri İrlanda uyruklu 3 şüpheli polis tarafından göz altına alındı. Olayda çok sayıda uyuşturucu madde ile bir miktar para ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Didim’de emniyet güçleri Çamlık Mahallesi'nde bir ikamette uyuşturucu madde satışı yapıldığını tespit etmesinin ardından harekete geçti. Emniyet güçleri yakaladıkları F.K. ve İrlanda Uyruklu R.M. isimli şüphelilerin üzerinden 3.32 gram toz esrar maddesi ve R.E. adlı şüpheliden de 4.42 gram esrar maddesi ile 2 adet sentetik hap yakaladı. Olayın devamında belirlenen ikamette yapılan aramada ise 24 adet sentetik hap, 1 adet esrar öğütme aparatı ve 1400 Türk Lirası ele geçirilirken, ikamette bulunan D.E., A.T. ve S.T. adlı şüpheliler göz alına alındı. A.T. ve S.T. uyuşturucu madde kullanmak suçundan, D.E. ise uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınarak adli mercilere sevk edildi.

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