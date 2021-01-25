Kuşadası çevre yolunda motosiklet kazası: 1 ağır yaralı

Aydın’ın Kuşadası ilçesi çevre yolunda meydana gelen motosiklet kazasında 28 yaşındaki bir genç ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 09 ADT 518 plakalı motosikleti ile KuşadasıSöke çevre yolunda seyir halinde olan 28 yaşındaki Uğur Ö. isimli genç, çevre yolunun Yavansu Mahallesi bölümünde direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki çöp bidonuna çarparak sürüklendi. Kazada yaralanan Uğur Ö. , sağlık ekipleri tarafından ambulansla önce Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan ve hayati tehlikesi bulunan genç, ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.