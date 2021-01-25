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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nazillili hayvan severler sokak hayvanlarını unutmadı

İHA

Nazillili hayvan severler sokak hayvanlarını unutmadı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde ağır kış şartlarında hayatta kalma mücadelesi veren sokak canlıları için seferber olan hayvan severler hafta sonunda da sessiz canlara can oldu. Elleri ile hazırladıkları yuvalarla birlikte mama ve yiyecekleri kentin en ücra köşelerinde bile yaşayan canlılara ulaştırarak şefkat ellerini sessiz canlıların kalplerine dokundurdu.

2 yıl önce kurulan Nazilli Hayvan Severler Derneği öncülüğüne başta Nazilli Belediyesi olmak üzere çok sayıda STK ve gönüllü hayvan severlerin desteği gece gündüz demeden sokak canlılarına destek veren gönüllüler, hafta sonu kısıtlamalarında bile aldıkları özel izinle destek bekleyen canlara dokundu.
Nazilli Belediyesi Çok Katlı Otopark içerinde bulunan Kent Konseyi Hizmet Binasında buluşan gönüllüler, eylem planlarını da hazırladıktan sonra görev dağılımı yaparak hafta sonunda da evsiz canlıları yalnız bırakmadılar.

TEMA Nazilli Gönüllüsü Tuğba Apaydın; “Doğa ve çevreyi korumak amacıyla Nazilli Hayvan Severler Derneği ile beraber etkinlik düzenledik. Burada olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bugün mama dağıtım ve çöp toplama etkinliği yapacağız. Bizler doğada yaşayan her şeye sahip çıkmak zorundayız. Çünkü doğa hepimizin ve eğer biz sahip çıkmazsak ileride gelecek nesillerimize, çocuklarımıza, torunlarımıza iyi bir gelecek bırakamayız. Ayrıca TEMA Vakfı Kurucusu Hayrettin Karaca'nın da buradan anmış olayım; O’nun da bir sözü var “Yaşatmazsak yaşayamayız” O söz gerçekten çok önemli. O yüzden burada hep beraber doğa ve çevre için bir arada bulunuyoruz” dedi.

“Herkese de destek için çağrıda bulunuyoruz”
Nazilli Kızılay Gönüllüsü Ertan Tombak; “Nazilli Kızılay Derneği adına gönüllü olarak desteğe geldik. Pandemiden dolayı yaklaşık bir senedir ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunduk ve bulunmaya da devam ediyoruz. Dernek başkanımızın çağrısı ile sokakta yaşayan çalılar için de yardımcı olmaya geldik. Sokakta yaşayan sessiz canlılar için de birşeyler yapmamız lazım. Bu noktada herkesin elini taşın altına koyması lazım. Kızılay gönüllüsü olarak bizler de bugün mama ve kulübe dağıtımında bulunduk. Herkese de destek için çağrıda bulunuyoruz” dedi.

“Herkesi yok etmektense yaşatmaya davet ediyoruz”
Nazilli Hayvan Severler Derneği Gönüllüsü Petek Nur Sezer; “Nazilli Hayvanseverler Derneği gönüllüsüyüm. 2019’dan beri eşgüdümlü olarak Belediyemizle, Kent Konseyimizle birlikte sokak canlılarını canlarını beslemeye gönüllü olarak devam ediyoruz. En son Kasım ayında 80 tane kulübe yaptık. Şimdi geçen hafta da 70 tane köpek kulübesi, 30 tane de kedi kulübesi yaparak birazcık daha faydalı olacağını düşünerek ama yeterli olmadığını da düşünerek yeni kulübeleri de yapmaya devam ediyoruz. Yerel gönüllerimiz bize bu konuda çok destek çıkıyorlar. Aynı zamanda paydaşımız olarak TEMA Vakfı, Kızılay bize çok destek oluyor. Çevre ilçelere illere örnek olmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince elimizdeki imkanları kullanarak yereldeki uzak bölgedeki hayvanlara mama desteği vermeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz ki soğuk havada kediler 4 saat aç kaldıklarında, köpekler ise67 saat aç kaldıklarında maalesef ki donarak hayatlarını kaybediyorlar. O yüzden biz de bu canlıların sadece kedi köpek değil bütün canlıların yaşam hakkını savunduğumuz için gönüllü olarak bu işe baş koymuş buluyoruz. Ve aynı zamanda herkese sokak canlılarını olsun bütün doğayı korumaya, daha çok yok etmektense yaşatmaya davet ediyoruz” dedi.

“Siyaset üstü bir topluluğuz”
Nazilli Hayvan Severler Derneği ve Nazilli Kent Konseyi çevre doğa ve hayvan hakları çalışma grubu başkanı Mehmet Gürkan Tığoğlu; “Ben huzurluyum çünkü Nazilli’de bir avuç gönüllüyle çıktığımız yolda şimdi kitleler halinde hareket ediyoruz. Nazilli’deki paydaşlarımız, Nazilli Belediyesi başta olmak üzere Nazilli Kent Konseyi’nin bütün organları ve Nazilli’deki diğer STK’larla eşgüdüm halinde faydalı olabilmek için ve bütün canlıların yaşam hakkının olduğunu bilerekten hareket ediyoruz. Çevremiz ve doğada yaşan bütün canlılar için Nazilli’yi daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için kentlilik bilincini yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Gönüllülerle birlikte 2018 yılında bir araya geldik. 2019 yılından 2020 yılına kadar ilk başta bir avuç insanla bir avuç mama dağıtmaya başladık. Sonrasında kulübeler yapmaya başladık. Sonrasında yerel yönetimin desteği ile birlikte mama istasyonları kurmaya başladık. Akabinde yine gönüllülerle bir araya gelerek geri dönüşüm malzemelerini değerlendirmeye ve paletlerden bir şekilde destekçilerinde artması ile birlikte, çivi getirerek, branda getirerek, artık paletleri bir araya getirerek kulübeler yapmaya başladık. En son 2020 yılının Kasım ayında 82 tane kulübe yaptık. Şimdi yine aynı şekilde Ocak ayının soğuğunda yine bir avuç gönüllüyle bir araya gelerek bilhassa Nazilli Esnafımızın da desteği ile ortalama 70 tane kulübe 30 tanede kedi evi yaptık. Bir yandan da halen gönüllülerimiz imalata devam ediyor. TEMA’dan tutun Kızılay’a kadar, STK’lardan Esnaf Güç Birliği Derneğine kadar, Kent Konseyimizin tüm meclislerine kadar eşgüdüm ile hareket ediyoruz. Nazilli Belediyemizin her hafta ortalama 500 kilo mama desteği ile birlikte bilhassa kırsal bölgelere, uzak bölgedeki hayvanların beslenmesine önem göstererek bir şekilde hareket ediyoruz. Ve kesinlikle 7’den 70'e herkesin katılım gösterdiği siyaset üstü bir oluşumuz. Nazilli kırsalında ortalama bin 200’den fazla köpeğin olduğunu tahmin ediyoruz. Ve maalesef kısırlaştırmanın yapılması gerekiyor. Bununla ilgili olarak da yetkililerimizle eşgüdüm halinde çalışmaya özen göstererek gerek Büyükşehir Belediyemiz gerek belediyemiz gerek Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü olsun hepsi ile birlikte bütün kuvvetleri de bir araya getirerek kalıcı çözümler için mücadele ediyoruz. Kedilerin sayısını bile bilmemiz maalesef mümkün değil. Bütün sokak aralarından tutun kırsal bölgeye kadar onları doğasına bir şekilde tekrar kavuşturmamız gerekiyor. Popülasyonu kontrol altına alabilecek çalışmalar için de aynı zamanda süreci takip etmeye çalışıyoruz. Gönüller elbette ki her zaman doğal olarak olmazsa olmazdır. Tıpkı bir sacayağı gibi ve biz bir parçasıyız. Nazilli'de biz varız. Aynı şekilde bunun diğer çevre illerde de gerçekleşmesi için de bize de ulaşabilirler. Biz tecrübe paylaşımını elinizden geldiğince de yapmak için hazırız” dedi.

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