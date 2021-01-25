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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın'da uyuşturucudan bir haftada 7 kişi tutuklandı

İHA

Aydın'da uyuşturucudan bir haftada 7 kişi tutuklandı

Aydın il genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalar doğrultusunda son bir haftada 7 kişi tutuklandı.
Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor. Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 18 Ocak24 Ocak 2021 tarihleri arasında 82 olay ortaya çıkarıldı. 92 şüpheli hakkında işlem yapılan olaylarda 7 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheliye ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Emniyet ve jandarma birimlerince bir hafta boyunca ortaya çıkartılan olaylarda, 66,27 gram esrar, bin 51,15 gram metamfetamin, 53 adet sentetik ecza, 2,42 gram sentetik kannabinoid,21 gram kubar esrar,1,09 gram eroin 23.40 gram skunk, 3 adet lyrica ve 10 adet ecstasy ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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