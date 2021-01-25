Didim Belediyesi kentin geleceğine güzellik katıyor

Didim Belediyesi gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar ile kentin geleceğine güzellik katmaya devam ediyor.

Park Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler kenti görsel anlamda, zenginleştirmek ve güzelleştirmek amacı ile çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Efeler Mahallesi’nde park ve yeşil alanlarda çim kesimi, temizliği, Merkez Camii’nde selvi budama, Akbük Nurullah Kocabıyık İlkokulu’nda yerden budama faaliyetlerini gerçekleştiren ekipler, bunların yanı sıra vatandaşlar tarafından arıza bildirimi gelen alanlarda bakım ve onarım çalışmaları yapıyor.

Çalışmalar hakkında bilgiler veren Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, “İlçemiz genelinde ekiplerimiz belirlenen program dahilinde rutin faaliyetlerini sürdürüyor. Didim’i görsel anlamda güzelleştirmek için temizlik ve peyzaj çalışmalarını sürdürüyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalarla kentimizin geleceğine güzellik katacağız” ifadelerine yer verdi.

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