Büyük Menderes Nehri'nde kirlilik 4'ncü dereceye ulaştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyük Menderes Nehri'nde kirlilik 4'ncü dereceye ulaştı

DHA

Büyük Menderes Nehri'nde kirlilik 4'ncü dereceye ulaştı


Burhan CEYHAN Cemal YILDIRIM / AYDIN, (DHA)AYDIN'ın içinden geçerek birçok tarım alanını sulamada kullanılan Büyük Menderes Nehri'ndeki kirlilik oranı 4'üncü dereceye ulaştı. Çevre Mühendisi Nilgün Böcekli, "Büyük Menderes Nehri çöp atma merkezi haline geldi. Hava ve su kirliliği tedbirlerini almazsak birkaç yıl sonra neredeyse içecek su bulamayacak duruma geleceğiz " diye konuştu.Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinden çıkarak Uşak, Denizli ve Aydın'ın içinden geçerek Ege Denizine dökülen Büyük Menderes Nehri, son yıllarda en kirli dönemlerinden birini yaşıyor. Türkiye genelinde kuraklık yaşayacak iller arasında gösterilen Aydın Ovası'nın sulamasında kullanılan Menderes Nehri'nde kirlilik oranının 4'üncü dereceye kadar çıkması gelecek için endişe yaratıyor. Atık sulara, karışan kimyasal maddeler nedeniyle nehrin üzeri beyaza bürünürken, suyun renginin ise kirlilikten siyaha dönüşmesi görenleri endişelendiriyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Aydın'ın atık sularının, standartlara uygun arıtılmadan Büyük Menderes Nehri'ne bırakıldığı iddiasıyla geçen yıl, Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne toplam 460 bin lira ceza kesildiği bildirildi.
'100'ÜNCÜ KİLOMETREDEN SONRA KİRLENİYOR'
Çevre Mühendisi Nilgün Böcekli, Türkiye genelinde kuraklık tehlikesinin olduğunu hatırlatarak, en büyük sorunumuzun gelecekde susuzluk olacağını ifade etti. Böcekli, "Su için bugünden mevcut bakanlıklarımızın, belediyelerimizin arıtma tesisleriyle ilgili çalışma yapmamız gerekmektedir. Derelerimizin, çok yoğun kirliliklere sahip olduğunu biliyoruz. Büyük Menderes Havzası içindeki Büyük Menderes Nehri 584 kilometre uzunluğunda ve 100'üncü kilometreden itibaren de kirlenmeye başlıyor. Kirlenmenin en büyük nedeni; endüstriyel atık suların Büyük Menderes Nehri'ne atılmasıdır. Birçok arıtma tesisinin doğru çalışmaması, tarımda doğru sulamanın yapılmaması, katı atıkların Menderes Nehri´ne atılmış olması ve benzeri nedenlerdir. Burada kirlilik olayı, son aşama olan 4'üncü derecededir. Çok küçük derelerimiz var. Hiç tereddüt etmeden bu derelere de atıklarımızı dökerek kirliliğe neden oluyoruz" dedi.
 'İÇECEK SU BULAMAYACAK DURUMA GELECEĞİZ'
İklim değişikliğinin gelecekte susuz kalmamıza neden olacağına dikkat çeken Nilgün Böcekli, hava kirliliğinin de ekolojik dengeyi bozacağını kaydetti. "Hava ve su kirliliği tedbirlerini almazsak birkaç yıl sonra neredeyse içecek su bulamayacak duruma geleceğiz" diyen Böcekli, "Arıtma tesisleri doğru çalıştırılamıyor. Buralardan çıkan atık suların, doğru arıtılarak tekrar tarım alanlarında kullanılması gerekmektedir. Türkiye'deki tatlı su kaynaklarının yüzde 70'i tarım sulamada, yüzde 15'i endüstriyel tesislerde, geriye kalan yüzde 15'i de bireysel alanlarda kullanılmaktadır. Atık metotları, Türkiye'de neredeyse birçok belediyede kullanılmıyor. Bununla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile belediyelerin çalışma yapması gerekiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Veysel Eroğlu döneminde Aydın'a 13 baraj kazandırıldı. Bununla ilgili yağmur suyu hasatlarının yapılması gerekiyor" diye konuştu.
'SU İSRAFINI ENGELLEMEMİZ GEREKİYOR'
Çevre Mühendisi Nilgün Böcekli, su israfının gelecekte sıkıntı yaşamamak için bugünden önlenmesi gerektiğini belirtti. Kişi başı su tüketiminin 250 ila 300 litre arasında olduğunu vurgulayan Böcekli, "Su israfımız çok fazla. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm kurumlar, İçişleri Bakanlığı, sanatçılar, iş dünyası hep birlikte bir farkındalık projesi başlatmalıyız. Şu an barajlarımızın doluluk oranı yüzde 20 ve 30 seviyelerindedir. Barajların randımanlı çalışabilmesi için yüzde 30 su seviyesinin üzerinde olması gerekiyor. Yüzde 30'un altına düştüğü zaman, demek ki kuraklık gelecekte önümüze çıkacaktır. Doğadaki canlıların yüzde 80'i sudan oluşmaktadır. `Susuzluk´ demek bizim gelecekte yaşayamayacağımız anlamına geliyor" diyor.
`BÜYÜK MENDERES NEHRİ ÇÖPLE DOLDU´
 Büyük Menderes Nehri´nin çöp atma, merkezi haline geldiğinin altını çizen Böcekli, alınması gereken önlemler hakkında şunları anlattı:"Sadece Büyük Menderes'e karışan atık sulardan oluşan küçük dereler var. Bunların nereden ve nasıl kirlenerek menderese karıştığının incelenmesi gerekiyor. 2021 yılı içinde bir şeyler yaparsak; gelecek yıl belki yüzde 2 oranında kuraklığı azaltabiliriz. Bu yüzde 2'de, aslında çok büyük bir rakamdır. Sadece Türkiye'de değil tüm dünyada, insanlığın kuraklık konusunda duyarlı olması gerekiyor. `Denizi sıcak karası çöl´ dediğimizde Türkiye'nin kendi öz florasının yok olduğu anlamına gelmektedir. Bunun için de ağaçlar ile hayvan ve böcek türlerinin yok olması; gelecekte insanoğlunun zor şartlar altında yaşayacağı anlamı çıkıyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN Cemal YILDIRIM
2021-01-25 16:06:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydın’a kuvvetli rüzgar uyarısı
YEREL HABERLER Aydın’a kuvvetli rüzgar uyarısı
Aydın’da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Aydın’da trafik kazası: 2 yaralı
Alevlerin arasına dalan itfaiye ekipleri 3 kişiyi yanmaktan kurtardı Kuşadası’ndaki yangında 3 kişi dumandan zehirlendi
YEREL HABERLER Alevlerin arasına dalan itfaiye ekipleri 3 kişiyi ...
Kuşadası’ndaki tarihi camide restorasyon devam ediyor
YEREL HABERLER Kuşadası’ndaki tarihi camide restorasyon devam ediyor
ADÜ Kuşadası Turizm Fakültesi sektör ziyaretlerine başladı
YEREL HABERLER ADÜ Kuşadası Turizm Fakültesi sektör ziyaretlerine ...
Didim Belediyesi kentin geleceğine güzellik katıyor
YEREL HABERLER Didim Belediyesi kentin geleceğine güzellik katıyor
Kuşadası caddelerinde geri dönüştürülebilir malzemeler kullanılmaya başlandı
YEREL HABERLER Kuşadası caddelerinde geri dönüştürülebilir ...
Aydın'da uyuşturucudan bir haftada 7 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Aydın'da uyuşturucudan bir haftada 7 kişi tutuklandı
Aydın'ın altyapısı ASKİ'nin çalışmalarıyla güçleniyor
YEREL HABERLER Aydın'ın altyapısı ASKİ'nin çalışmalarıyla güçleniyor
Mobil İkram Aracı bu kez belediye personeline servis yaptı
YEREL HABERLER Mobil İkram Aracı bu kez belediye personeline servis ...
Aydın’da 2020 yılında 56 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Aydın’da 2020 yılında 56 kişi trafik kazalarında ...
Enginar tarlalarında zarar tespit çalışması yapıldı
YEREL HABERLER Enginar tarlalarında zarar tespit çalışması yapıldı
Kuşadası’ndaki polis-hırsız kovalamacası filmleri aratmadı Polisin 'dur' ihtarına uymayan hırsızlar, kovalamaca sonucu yakalandı
YEREL HABERLER Kuşadası’ndaki polis-hırsız kovalamacası filmleri ...
Su satarak protez parası biriktiriyordu, şimdi yürümek için gün sayıyor
YEREL HABERLER Su satarak protez parası biriktiriyordu, şimdi ...
MHP Aydın İl Başkanı Alıcık, ilçe teşkilatı ile buluştu
YEREL HABERLER MHP Aydın İl Başkanı Alıcık, ilçe teşkilatı ile ...
Nazilli'deki kumar operasyonunda 13 bin 458 TL ceza uygulandı
YEREL HABERLER Nazilli'deki kumar operasyonunda 13 bin 458 TL ceza ...
Vali Aksoy Aydın'daki son aşı rakamını açıkladı
YEREL HABERLER Vali Aksoy Aydın'daki son aşı rakamını açıkladı
Nazillili hayvan severler sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Nazillili hayvan severler sokak hayvanlarını unutmadı
Atçalı kadınlar Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin de verdiği destekle kadınlara örnek oluyor Modern kentin çalışkan kadınları
YEREL HABERLER Atçalı kadınlar Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin de ...
AK Parti gençlik kolları sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER AK Parti gençlik kolları sokak hayvanlarını yalnız ...
Kuşadası Devlet Hastanesi’nde 1.basamak yoğun bakım ünitesi hizmete girdi
YEREL HABERLER Kuşadası Devlet Hastanesi’nde 1.basamak yoğun bakım ...
Kuşadası çevre yolunda motosiklet kazası: 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Kuşadası çevre yolunda motosiklet kazası: 1 ağır ...
Geleceğin tenisçileri, Didim'de buluştu
YEREL HABERLER Geleceğin tenisçileri, Didim'de buluştu
Didim Belediyesi Uğur Mumcu'yu unutmadı
YEREL HABERLER Didim Belediyesi Uğur Mumcu'yu unutmadı