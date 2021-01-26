Otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)-AYDIN´ın Karpuzlu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil tarlaya uçtu. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Abak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Çine'den Karpuzlu istikametine giden Emrah Önal (30) yönetimindeki 09 FP 254 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp, tarlaya uçtu. Kazada sürücü Emrah Önal ile beraberinde olan Mustafa Sever (32) yaralanırken, Osman Sever (40) hayatını kaybetti.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. 2 yaralı ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk tedavilerinin ardından Aydın'a sevk edilen Önal ve Sever'in hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Aydın / Karpuzlu Burhan CEYHAN
2021-01-26 08:38:09
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