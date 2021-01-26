NTO’dan eğitime tablet desteği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

NTO’dan eğitime tablet desteği

İHA

NTO’dan eğitime tablet desteği

Nazilli Ticaret Odası eğitim yardımı kapsamında klavyeli tablet bilgisayar dağıtımı yaptı. Tabletler öğrencilere teslim edilmesi için, başta Nazilli olmak üzere Bozdoğan, Yenipazar, Sultanhisar, Kuyucak, Karacasu ve Buharkent İlçe Milli Eğitim Müdürlerine teslim edildi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Nazilli Ticaret Odası tarafından satın alınan toplam 135 adet klavyeli Tablet Bilgisayar, pandemi tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim alması gerektiği halde imkansızlıklar nedeniyle temel eğitimini alamayan ihtiyaç sahibi ilkokul öğrencilerine dağıtılmak üzere Nazilli, Bozdoğan, Yenipazar, Sultanhisar, Kuyucak, Karacasu ve Buharkent İlçe Milli Eğitim Müdürlerine törenle teslim edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürleri; NTO tarafından dağıtımı yapılan tablet bilgisayarların bölgede internet üzerinden yapılan eğitime ulaşamayan öğrenciler için hayati bir destek olduğunu ifade ederek; eğitim yardımları kapsamında bugüne kadar yapılan en önemli katkı olduğunu söylediler. Teknolojinin bütün imkanlarını barındıran tablet bilgisayarlar aynı zamanda klavyeli olması sayesinde öğrencilere kullanım kolaylığı sağlıyor.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan TOBB Konsey Üyesi, Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde başlatılan eğitim yardımına Nazilli Ticaret Odası olarak imkanlarımız ölçüsünde iştirak ettik ve toplamda 135 adet tablet bilgisayarın dağıtımını gerçekleştirdik. NTO olarak aslında her yıl eğitim yardımı yapıyoruz. Bugüne kadar kaban, kırtasiye malzemesi gibi çok çeşitli malzemeleri ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ulaştırdık. Ancak bu sene yapılan yardımın hem maddi değeri itibariyle hem de manevi anlamda öğrencilerimizi daha çok sevindireceğine inanıyorum. NTO olarak sadece Nazilli merkez değil çevre altı ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi öğrencilerimize de ulaşmak istedik. Pandemi tedbirleri nedeniyle dışarı çıkamayan, okuluna gidemeyen öğrencilerimizi tablet bilgisayar sayesinde okulları ile buluşturduk.”
“Herkese eşit mesafede hizmet”
Arslan konuşmasının devamında, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde Nazilli Ticaret Odası olarak sorumluluk alanımızdaki herkese eşit mesafede hizmet verme yönünde gayret göstermekteyiz. NTO bölgemizin sadece iktisadi anlamda değil eğitim anlamında da ihtiyaçlarını karşılama gayreti içindedir. Bu anlamda Milli Eğitim Müdürlerimize de teşekkür etmek istiyorum. Tabletlerimizin ihtiyaç sahibi öğrenciler ile buluşması onların sayesinde gerçekleşecek. Nazilli Ticaret Odası sorumluluk alanında bulunan hiçbir ilçemizi ihmal etmedik. Tüm İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine teslimatları yaptık. Bu kampanya başta TOBB olmak üzere NTO ve MEB yetkililerinin dayanışması ile gerçekleşmiştir. Kampanyaya destek veren Oda Yönetim Kurulu Üyelerimize, Oda Meclisi Üyelerimize, Oda üyelerimize ve diğer tüm şahıs ve işletmelere teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 2 ağır yaralı
YEREL HABERLER Otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 2 ağır yaralı
Aydın’da trafik kazası; 1 ölü 2 yaralı Ekipler zamanla yarıştı ama, ilçenin sevilen esnafı kurtarılmadı
YEREL HABERLER Aydın’da trafik kazası; 1 ölü 2 yaralı Ekipler ...
Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Başkan Güler, muhtarlar ile buluştu
YEREL HABERLER Başkan Güler, muhtarlar ile buluştu
Kısıtlamada 'doğum günü kutlaması' yapan İYİ Partili Başkan ve arkadaşlarına 11 bin 700 lira ceza
YEREL HABERLER Kısıtlamada 'doğum günü kutlaması' yapan İYİ Partili ...
Büyük Menderes Nehri'nde kirlilik 4'ncü dereceye ulaştı
YEREL HABERLER Büyük Menderes Nehri'nde kirlilik 4'ncü dereceye ...
Aydın’a kuvvetli rüzgar uyarısı
YEREL HABERLER Aydın’a kuvvetli rüzgar uyarısı
Aydın’da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Aydın’da trafik kazası: 2 yaralı
Alevlerin arasına dalan itfaiye ekipleri 3 kişiyi yanmaktan kurtardı Kuşadası’ndaki yangında 3 kişi dumandan zehirlendi
YEREL HABERLER Alevlerin arasına dalan itfaiye ekipleri 3 kişiyi ...
Kuşadası’ndaki tarihi camide restorasyon devam ediyor
YEREL HABERLER Kuşadası’ndaki tarihi camide restorasyon devam ediyor
ADÜ Kuşadası Turizm Fakültesi sektör ziyaretlerine başladı
YEREL HABERLER ADÜ Kuşadası Turizm Fakültesi sektör ziyaretlerine ...
Didim Belediyesi kentin geleceğine güzellik katıyor
YEREL HABERLER Didim Belediyesi kentin geleceğine güzellik katıyor
Kuşadası caddelerinde geri dönüştürülebilir malzemeler kullanılmaya başlandı
YEREL HABERLER Kuşadası caddelerinde geri dönüştürülebilir ...
Aydın'da uyuşturucudan bir haftada 7 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Aydın'da uyuşturucudan bir haftada 7 kişi tutuklandı
Aydın'ın altyapısı ASKİ'nin çalışmalarıyla güçleniyor
YEREL HABERLER Aydın'ın altyapısı ASKİ'nin çalışmalarıyla güçleniyor
Mobil İkram Aracı bu kez belediye personeline servis yaptı
YEREL HABERLER Mobil İkram Aracı bu kez belediye personeline servis ...
Aydın’da 2020 yılında 56 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Aydın’da 2020 yılında 56 kişi trafik kazalarında ...
Enginar tarlalarında zarar tespit çalışması yapıldı
YEREL HABERLER Enginar tarlalarında zarar tespit çalışması yapıldı
Kuşadası’ndaki polis-hırsız kovalamacası filmleri aratmadı Polisin 'dur' ihtarına uymayan hırsızlar, kovalamaca sonucu yakalandı
YEREL HABERLER Kuşadası’ndaki polis-hırsız kovalamacası filmleri ...
Su satarak protez parası biriktiriyordu, şimdi yürümek için gün sayıyor
YEREL HABERLER Su satarak protez parası biriktiriyordu, şimdi ...
MHP Aydın İl Başkanı Alıcık, ilçe teşkilatı ile buluştu
YEREL HABERLER MHP Aydın İl Başkanı Alıcık, ilçe teşkilatı ile ...
Nazilli'deki kumar operasyonunda 13 bin 458 TL ceza uygulandı
YEREL HABERLER Nazilli'deki kumar operasyonunda 13 bin 458 TL ceza ...
Vali Aksoy Aydın'daki son aşı rakamını açıkladı
YEREL HABERLER Vali Aksoy Aydın'daki son aşı rakamını açıkladı
Nazillili hayvan severler sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Nazillili hayvan severler sokak hayvanlarını unutmadı