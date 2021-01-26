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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuyucak Gençlik Merkezi Çocukların Yeni Eğitim Yuvası Oldu

İHA

Kuyucak Gençlik Merkezi Çocukların Yeni Eğitim Yuvası Oldu

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde 2 milyon 500 bin liraya mal olan Gençlik Merkezi, eğitim ve sosyal faaliyetleri ile göz dolduruyor. Uzaktan eğitim gören çocukların ailelerine büyük destek veren Kuyucak Belediyesi, çocuklar ve gençler için hayata geçirdiği gençlik merkezi ile çocuklara hem sıcak yuva hem de eğitimleri için destek oldu.

2018 yılında hizmete açılan ve yaklaşık bir yıldır da pandemi nedeniyle eğitime ağırlık veren Gençlik Merkezinde ilkokul birinci sınıftan lise son sınıfa kadar olan öğrencilere, sosyal alanları ile gençlere ve yaşlılara hizmet veriliyor. Bin 250 metrekarelik bir kapalı alana sahip merkezde kadınlara yönelik derslikler ve fitness alanları, gençlere yönelik müzik derslikleri ve çocuk kütüphanesi ile birlikte EBA destek sınıfı bulunuyor. Toplam 25 bin metrekare alan içerisindeki açık alanda ise yarı olimpik yüzme havuzu, çocuk havuzu, tenis kortu, voleybol, basketbol sahası, amfi tiyatro, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolu, bisiklet yolu, geniş yeşil alanları ile fitness alanları bulunan komplike bir tesis Kuyucak halkının hizmetinde. Özellikle pandemi döneminde uzaktan eğitim alan çocuklar için hem bir eğitim yuvası hem de sıcak bir ortam olan gençlik merkezindeki kafeterya ise çocuklara ücretsiz hizmet veriyor.

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk yaptığı açıklamada, “01 Nisan 2014 yılından itibaren Kuyucak’ta geçmişte hiç olmadığı kadar halkımızla çok güzel bir birliktelik sağladık ve bu güzel hizmetler de bu halkımızın bize olan güveni ve desteği sayesinde ortaya çıkmış oldu. Böyle sıcak bir ortamda çocuklarımıza ders konusunda destek vermek istedik. Çocuk kütüphanemizi ve EBAdestek sınıfımızı hayata geçirdik. Tabii bu kış günlerinde çocuklarımız öğretmenleri eşliğinde burada derslerini hızlı bir şekilde yapabiliyorlar. Hem hocamıza hem de çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Gençlik merkezimiz bin 250 metrekarelik bir kapalı alana sahip. İçerisinde EBA destek sınıfımız, kadınlarımızdan gençlerimize yaşlılarımıza her kesime hitap eden güzel bir geniş konjonktürde bir binamız oldu. Bu binanın içerisinde kadınlarımıza yönelik dersliklerimiz, sınıflarımız, fitness alanlarımız var. Gençlerimize yönelik içerisinde her türlü müzik aletlerinin de bulunduğu müzik odalarımız ve dersliklerimiz bulunmakta. Kafeteryamız var. Çocuklarımıza her türlü ikramımız buradaki kafeteryamız marifetiyle yapılıyor. Toplam 25 bin metrekare alan içerisindeki açık alanda yarı olimpik yüzme havuzumuz, çocuk havuzumuz, bunun yanında tenis kortu, voleybol, basketbol sahası, amfi tiyatromuz, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolu, bisiklet yolu ve geniş yeşil alanları ile fitness alanları komplike bir tesis oldu. Kuyucak’ımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Belediyemiz bu tesisi 2 buçuk milyon TL'ye mal etti. 2017 yılında inşaatına başladık ve 2018 yılında da bitirdik. En sonda çocuk kütüphanemizi çocuklarımızın hizmetine sunmak suretiyle tesisimizi tamamlamış olduk. Yani burada çocuklarımıza aile ortamında sıcak bir yuva oluşturmuş olduk. Çocuklarımız derslerini gayet güzel rahat bir ortamda hocamızın da kontrolünde ve desteğinde derslerini yapıyorlar” dedi.

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