Belediyeyi aile şirketine çevirmekle suçlanan CHP’li Fatih Atay, konuyla ilgili ilerleyen süreçte açıklama yapacağını söyledi

Aydın'ın Büyükşehir olması ile yen oluşturulan Efeler Belediyesi'nin ilk başkanı Mesut Mesut Özakçan ile başlayan aile saltanatı geleneğinin daha sonra seçilen Fatih Atay ile devam ettirildiğine yönelik iddialara Belediye Başkanı Fatih Atay, ilerleyen süreçte cevap vereceğini söyledi. Belediye Başkanı seçildikten sonra hekim olan kardeşini hukuk işleri müdürlüğü dahil olmak üzere 3 ayrı birimin müdürlüğüne, oğlunu da belediyenin spor kulübünün başına getiren Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, yapılan haberleri ahlaksızlık olarak niteleyip oğlunun belediyede makam odasının bulunmadığını söyledi.



2019 yılı Mart ayında gerçekleştirilen seçimleri kazanarak Efeler Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan CHP’li Fatih Atay, seçim sonrasında yaptığı icraatlar yerine aldığı kararlar ve yaptığı atamalar ile konuşulması ildeki yerel gazetelerin birinci haberi olmaya başladı. Seçim öncesi yine CHP'li olan belediye başkanı selefi Mesut Özakcan’ı, damadı Abdülkadir Baş’ı özel kalem müdürlüğüne ataması ve oğlunun da belediyede gölge başkanlık yapmasını eleştiren Fatih Atay'ın seçildikten sonra aynı yöntemi kendisinin de devam ettirdiği ileri sürüldü.



Efeler Belediyesi'ni 'Aile şirketine çevirdiği yönündeki' haberlerdeki iddialara ilişkin soruya haberi yapanlar için 'Ahlaksızlık yapıyorlar' ifadesini kullanan Fatih Atay, seçildikten sonra Efeler Spor Kulübü'nün başına getirdiği oğlu Eymen Atay'ın belediyede odası olmadığını bunu iddia edenlerin oğlunun odasını göstermesini isteyerek, iddialarla ilgili açıklamalarını daha sonra yapacağını söyledi.

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